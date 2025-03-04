«Всё, ребятки»: кредитным мошенникам в Приморском крае больше ничего не светит

Posted 4 марта, 04:53
Published 4 марта, 04:53
Modified 4 марта, 04:55
Updated 4 марта, 04:55
Первый вице-губернатор — председатель правительства Приморья Вера Щербина дала приморцам несколько советов, как защитить себя от действий финансовых мошенников.
Одной из очень эффективных мер в борьбе с мошенничеством Вера Георгиевна назвала «период охлаждения» — тот небольшой, но вполне подходящий для принятия здравого решения срок, который наступает после подачи заявки на кредит или заём. За это время у человека есть возможность опомнится, если он решил взять кредит под давлением мошенников, оценить свои возможности и, если потребуется, отказаться от займа без каких-либо последствий.
— Этот период позволяет лучше обдумать своё решение и избежать возможных ошибок, а также это снижает риск мошенничества. Заёмщик заранее узнаёт о кредите, оформленном на его имя, и сможет его отменить, если это сделано без его ведома, — подчеркнула Вера Щербина.
Особо глава правительства Приморского края отметила тот факт, что с 1 марта 2025 года на Госуслугах вступил в силу самозапрет на выдачу кредитов. Теперь каждый житель края может самостоятельно заблокировать возможность получения кредитов на своё имя — и даже если мошенники, выманив персональные данные, попытаются оформить кредит на его имя, они не смогут этого сделать. Разумеется, человек может отменить самозапрет — но только если сам захочет.
Вера Щербина также дала приморцам несколько советов из области финансовой грамотности.
— Самое главное — контролировать свои расходы. Наши расходы должны быть меньше, чем доходы. Это позволяет делать накопления, ставить цели, понимать, в какой срок можно достичь этой цели. Каждый должен уметь управлять финансовыми ресурсами и научить этому своих детей, — отметила первый вице-губернатор.
Также Вера Щербина напомнила об элементарных мерах предосторожности: никому нельзя сообщать свои персональные данные, во время пользования банкоматами — быть бдительными, чтобы никто не мог считать ПИН-код и другие важные сведения.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какие уловки придумывают мошенники, чтобы облапошить приморцев.