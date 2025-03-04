«Всё, ребятки»: кредитным мошенникам в Приморском крае больше ничего не светит

Особо глава правительства Приморского края отметила тот факт, что с 1 марта 2025 года на Госуслугах вступил в силу самозапрет на выдачу кредитов. Теперь каждый житель края может самостоятельно заблокировать возможность получения кредитов на своё имя — и даже если мошенники, выманив персональные данные, попытаются оформить кредит на его имя, они не смогут этого сделать. Разумеется, человек может отменить самозапрет — но только если сам захочет.