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Posted 4 марта, 04:53

Published 4 марта, 04:53

Modified 4 марта, 04:55

Updated 4 марта, 04:55

О самозапрете кредитов подробно рассказали власти Приморского края

«Всё, ребятки»: кредитным мошенникам в Приморском крае больше ничего не светит

4 марта 2025, 04:53
Фото: Изображение Midjourney.

О самозапрете кредитов подробно рассказали власти Приморского края

Сюжет
Мошенничество
Введение на Госуслугах самозапрета на кредиты — мера, которая поможет уберечь людей от мошенников. В этом уверена председатель правительства Приморского края Вера Щербина.

Первый вице-губернатор — председатель правительства Приморья Вера Щербина дала приморцам несколько советов, как защитить себя от действий финансовых мошенников.

Одной из очень эффективных мер в борьбе с мошенничеством Вера Георгиевна назвала «период охлаждения» — тот небольшой, но вполне подходящий для принятия здравого решения срок, который наступает после подачи заявки на кредит или заём. За это время у человека есть возможность опомнится, если он решил взять кредит под давлением мошенников, оценить свои возможности и, если потребуется, отказаться от займа без каких-либо последствий.

— Этот период позволяет лучше обдумать своё решение и избежать возможных ошибок, а также это снижает риск мошенничества. Заёмщик заранее узнаёт о кредите, оформленном на его имя, и сможет его отменить, если это сделано без его ведома, — подчеркнула Вера Щербина.

Особо глава правительства Приморского края отметила тот факт, что с 1 марта 2025 года на Госуслугах вступил в силу самозапрет на выдачу кредитов. Теперь каждый житель края может самостоятельно заблокировать возможность получения кредитов на своё имя — и даже если мошенники, выманив персональные данные, попытаются оформить кредит на его имя, они не смогут этого сделать. Разумеется, человек может отменить самозапрет — но только если сам захочет.

Вера Щербина также дала приморцам несколько советов из области финансовой грамотности.

— Самое главное — контролировать свои расходы. Наши расходы должны быть меньше, чем доходы. Это позволяет делать накопления, ставить цели, понимать, в какой срок можно достичь этой цели. Каждый должен уметь управлять финансовыми ресурсами и научить этому своих детей, — отметила первый вице-губернатор.

Также Вера Щербина напомнила об элементарных мерах предосторожности: никому нельзя сообщать свои персональные данные, во время пользования банкоматами — быть бдительными, чтобы никто не мог считать ПИН-код и другие важные сведения.

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#Новости#Общество#Владивосток#Мошенничество#Приморский край#Вера Щербина#Происшествия
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