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Posted 4 марта, 06:21

Published 4 марта, 06:21

Modified 4 марта, 06:23

Updated 4 марта, 06:23

Кроссовер вылетел на тротуар и врезался в крыльцо в Приморском крае

Задом кверху: автомобилист вылетел на тротуар и устроил нечто в Приморье — видео

4 марта 2025, 06:21
Фото: vostokmedia.com.

Кроссовер вылетел на тротуар и врезался в крыльцо в Приморском крае

Сюжет
ДТП
Жесткая одиночная авария случилась во Владивостоке. Водитель угодил в непростую ситуацию из-за непредвиденных обстоятельств.

Водитель RAV4 спровоцировал жуткое ДТП в дальневосточной столице. Автомобилист вылетел на тротуар, затем почти «проскочил» между крыльцом здания и рядом стоящим деревом. Однако слово «почти» является ключевым в данной ситуации. Транспорт не пролез из-за габаритов, — изувеченный кроссовер застрял на полпути и повис.

По предварительным данным аварийных комиссаров, рулевому стало плохо.

Видео: autogarant_vl.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Чуркине обстановка тоже не из простых. Всему виной столкновение крупногабаритного транспорта с малолитражкой.

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