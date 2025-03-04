Задом кверху: автомобилист вылетел на тротуар и устроил нечто в Приморье — видео

Posted 4 марта, 06:21
Published 4 марта, 06:21
Modified 4 марта, 06:23
Updated 4 марта, 06:23
Водитель RAV4 спровоцировал жуткое ДТП в дальневосточной столице. Автомобилист вылетел на тротуар, затем почти «проскочил» между крыльцом здания и рядом стоящим деревом. Однако слово «почти» является ключевым в данной ситуации. Транспорт не пролез из-за габаритов, — изувеченный кроссовер застрял на полпути и повис.
По предварительным данным аварийных комиссаров, рулевому стало плохо.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что на Чуркине обстановка тоже не из простых. Всему виной столкновение крупногабаритного транспорта с малолитражкой.