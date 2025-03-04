Задом кверху: автомобилист вылетел на тротуар и устроил нечто в Приморье — видео

Водитель RAV4 спровоцировал жуткое ДТП в дальневосточной столице. Автомобилист вылетел на тротуар, затем почти «проскочил» между крыльцом здания и рядом стоящим деревом. Однако слово «почти» является ключевым в данной ситуации. Транспорт не пролез из-за габаритов, — изувеченный кроссовер застрял на полпути и повис.