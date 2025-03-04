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Posted 4 марта, 10:08

Published 4 марта, 10:08

Modified 4 марта, 10:10

Updated 4 марта, 10:10

Водитель иномарки потерял сознание и попал в аварию во Владивостоке

Живой? Автомобилист потерял сознание и попал в жуткую аварию во Владивостоке — видео

4 марта 2025, 10:08
Фото: 1MI.

Водитель иномарки потерял сознание и попал в аварию во Владивостоке

Сюжет
ДПС
Необычное ДТП случилось на Спортивной во Владивостоке — автомобиль застрял между деревом и крыльцом. Очевидцы утверждают, что водителю стало плохо за рулем.

Во Владивостоке на Спортивной, 3, произошло необычное ДТП. Автомобиль Toyota RAV4 выехал на тротуар и застрял между деревом и крыльцом здания. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем, после этого он потерял контроль над управлением.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и скорая помощь. Правый борт автомобиля серьезно поврежден.

К счастью, обошлось без серьезных последствий для водителя, хотя ситуация могла быть намного более серьезной.

Обстоятельства аварии уточняются. Видео с места появилось в сети.

Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая перекрыла движение на Чуркине во Владивостоке.

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