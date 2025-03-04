Живой? Автомобилист потерял сознание и попал в жуткую аварию во Владивостоке — видео

Posted 4 марта, 10:08
Published 4 марта, 10:08
Modified 4 марта, 10:10
Updated 4 марта, 10:10
Во Владивостоке на Спортивной, 3, произошло необычное ДТП. Автомобиль Toyota RAV4 выехал на тротуар и застрял между деревом и крыльцом здания. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем, после этого он потерял контроль над управлением.
На месте происшествия работают сотрудники ДПС и скорая помощь. Правый борт автомобиля серьезно поврежден.
К счастью, обошлось без серьезных последствий для водителя, хотя ситуация могла быть намного более серьезной.
Обстоятельства аварии уточняются. Видео с места появилось в сети.
Ранее «Восток-Медиа» писало об аварии, которая перекрыла движение на Чуркине во Владивостоке.