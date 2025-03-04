Живой? Автомобилист потерял сознание и попал в жуткую аварию во Владивостоке — видео

Во Владивостоке на Спортивной, 3, произошло необычное ДТП. Автомобиль Toyota RAV4 выехал на тротуар и застрял между деревом и крыльцом здания. По предварительным данным, водителю стало плохо за рулем, после этого он потерял контроль над управлением.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и скорая помощь. Правый борт автомобиля серьезно поврежден.

К счастью, обошлось без серьезных последствий для водителя, хотя ситуация могла быть намного более серьезной.

Обстоятельства аварии уточняются. Видео с места появилось в сети.