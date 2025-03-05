А рыбачить где: бухты и заливы Приморья очищаются ото льда

Специалисты Примгидромета отмечают, что лёд разрушается не только в бухтах, входящих в акваторию Владивостока. В Славянском заливе припайный лед также разрушился, остались лишь небольшие фрагменты. Началось разрушение льда в бухтах Экспедиции и Новгородской.