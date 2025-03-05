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Posted 5 марта, 07:30

Published 5 марта, 07:30

Modified 5 марта, 07:32

Updated 5 марта, 07:32

Бухты и заливы Приморского края очищаются ото льда

А рыбачить где: бухты и заливы Приморья очищаются ото льда

5 марта 2025, 07:30
Фото: 1MI.

Бухты и заливы Приморского края очищаются ото льда

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Лёд
Заливы и бухты Приморского края очищаются ото льда. Этому во многом способствовала оттепель 28 февраля — 1 марта.
— 28 февраля в Приморье температура воздуха установилась на уровне +12°С, и это при южном ветре, — сообщили в пресс-службе Примгидромета. — Такие погодные условия привели к взлому припайного льда в Амурском заливе — его поля и обломки северным ветром вынесло в открытую часть. Уссурийский залив практически полностью очистился ото льда.

Специалисты Примгидромета отмечают, что лёд разрушается не только в бухтах, входящих в акваторию Владивостока. В Славянском заливе припайный лед также разрушился, остались лишь небольшие фрагменты. Началось разрушение льда в бухтах Экспедиции и Новгородской.

— На данный момент припайный лед сохраняется в северной части Амурского залива, а также в бухтах западного и северного побережья острова Русский, — отметили в пресс-службе погодного ведомства.

Да, сезон подлёдной рыбалки стремительно завершается, и сегодня выход на лёд уже крайне не безопасен, а уж выезд — чистое безумие.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, насколько любовь к подлёдному лову может быть сильнее доводов рассудка.

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#Новости#Владивосток#Лёд#Приморский край#Приморье
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