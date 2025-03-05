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Posted 5 марта, 04:31

Published 5 марта, 04:31

Modified 5 марта, 04:33

Updated 5 марта, 04:33

Новый авиарейс свяжет Пекин и Владивосток в ближайшее время

Билет за пару тысяч, летим, куда хотим: шанс увидеть мир появился у жителей Приморья

5 марта 2025, 04:31
Фото: 1MI.

Новый авиарейс свяжет Пекин и Владивосток в ближайшее время

Сюжет
Авиарейсы
Ещё один авиарейс в конце марта начнёт свяжет Владивосток с внешним миром. Столица ДФО возвращает себе гордое звание воздушных ворот России на востоке.

В пресс-службе международного аэропорта Владивостока сообщили: с 31 марта главный авиаперевозчик Китая авиакомпания Air China будет трижды в неделю выполнять из столицы ДФО в столицу КНР авиарейс.

2 часа 40 минут — и вы в Пекине, в аэропорте Шоуду. Благодаря разветвленной маршрутной сети Air China значительно расширятся возможности стыковок через Пекин по всем мировым направлениям и внутри Китая.

— Сейчас перелеты в Пекин из столицы Дальнего Востока осуществляют российские авиакомпании «Аврора», «Россия» и S7 Airlines, а также китайские авиакомпании China United Airlines и Hainan Airlines. С вводом нового рейса количество полётов из Владивостока в столицу КНР превысит 20 раз в неделю, — отметили в пресс-службе аэропорта.

И разумеется, новый рейс из Пекина во Владивосток привлечет в Приморье туристов из Поднебесной, которые всегда с интересом посещают наш край.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Приморье привлекает все больше туристов.

Лакомый кусочек для туристов: миллионы путешественников выбирают Приморье
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#Новости#Владивосток#Авиарейсы#Приморский край#Полеты
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