Билет за пару тысяч, летим, куда хотим: шанс увидеть мир появился у жителей Приморья

Posted 5 марта, 04:31
Published 5 марта, 04:31
Modified 5 марта, 04:33
Updated 5 марта, 04:33
В пресс-службе международного аэропорта Владивостока сообщили: с 31 марта главный авиаперевозчик Китая авиакомпания Air China будет трижды в неделю выполнять из столицы ДФО в столицу КНР авиарейс.
2 часа 40 минут — и вы в Пекине, в аэропорте Шоуду. Благодаря разветвленной маршрутной сети Air China значительно расширятся возможности стыковок через Пекин по всем мировым направлениям и внутри Китая.
— Сейчас перелеты в Пекин из столицы Дальнего Востока осуществляют российские авиакомпании «Аврора», «Россия» и S7 Airlines, а также китайские авиакомпании China United Airlines и Hainan Airlines. С вводом нового рейса количество полётов из Владивостока в столицу КНР превысит 20 раз в неделю, — отметили в пресс-службе аэропорта.
И разумеется, новый рейс из Пекина во Владивосток привлечет в Приморье туристов из Поднебесной, которые всегда с интересом посещают наш край.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, что Приморье привлекает все больше туристов.