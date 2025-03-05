Большегрузы — всё: в Приморском крае ограничили движение фур по дорогам

Второй начнётся 15 июня и продлится до 15 августа. Здесь под ограничение попадут тяжеловесы, передвигающиеся по региональным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов. При этом движение разрешено с 21 до 9 часов.