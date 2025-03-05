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Posted 5 марта, 07:03

Published 5 марта, 07:03

Modified 5 марта, 07:05

Updated 5 марта, 07:05

Временное ограничение для движения большегрузов введено в Приморском крае

Большегрузы — всё: в Приморском крае ограничили движение фур по дорогам

5 марта 2025, 07:03
Фото: 1MI.

Временное ограничение для движения большегрузов введено в Приморском крае

Сюжет
Ограничение движения
С 24 марта и фактически до середины лета в Приморском крае будет действовать временное ограничение для движения большегрузного транспорта на дорогах региона.

В пресс-службе правительства Приморья пояснили: эта мера принимается в связи с наступлением периодов неблагоприятных природно-климатических условий, которые снижают несущую способность конструктивных элементов дорог региона.

— Это не полный запрет движения грузовых машин, а временные предельно допустимые значения нагрузок на оси, — особо подчеркнули в минтрансе правительства края.

Первый период действия ограничений — с 24 марта по 22 апреля. Какие именно большегрузы попали под запрет — смотри фото.

Фото: primorsky.ru

Второй начнётся 15 июня и продлится до 15 августа. Здесь под ограничение попадут тяжеловесы, передвигающиеся по региональным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов. При этом движение разрешено с 21 до 9 часов.

Отметим, что вводимые ограничения имеют целый список исключений — смотри фото.

Фото: primorsky.ru

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#Новости#Владивосток#Ограничение движения#Транспорт#Приморский край#Большегрузы
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