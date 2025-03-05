Большегрузы — всё: в Приморском крае ограничили движение фур по дорогам

Posted 5 марта, 07:03
Published 5 марта, 07:03
Modified 5 марта, 07:05
Updated 5 марта, 07:05
В пресс-службе правительства Приморья пояснили: эта мера принимается в связи с наступлением периодов неблагоприятных природно-климатических условий, которые снижают несущую способность конструктивных элементов дорог региона.
— Это не полный запрет движения грузовых машин, а временные предельно допустимые значения нагрузок на оси, — особо подчеркнули в минтрансе правительства края.
Первый период действия ограничений — с 24 марта по 22 апреля. Какие именно большегрузы попали под запрет — смотри фото.
Второй начнётся 15 июня и продлится до 15 августа. Здесь под ограничение попадут тяжеловесы, передвигающиеся по региональным дорогам с асфальтобетонным покрытием при значениях дневной температуры воздуха свыше 32 градусов. При этом движение разрешено с 21 до 9 часов.
Отметим, что вводимые ограничения имеют целый список исключений — смотри фото.