Черный дым окутал рынок: пожар заметили во Владивостоке — фото

Posted 5 марта, 08:51
Published 5 марта, 08:51
Modified 5 марта, 08:59
Updated 5 марта, 08:59
Вечером 5 марта во Владивостоке произошел пожар в районе Спортивной, по словам очевидцев, возгорание началось на рынке. В социальных сетях появились фотографии с места происшествия, на кадрах видно густой дым, поднимающийся над торговыми павильонами.
Спасатели МЧС России оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации возгорания торговых павильонов на улице Фадеева.
Обстоятельства происшествия выясняют. О пострадавших не сообщали.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре около детского сада на Чуркине во Владивостоке.