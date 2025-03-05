vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 08:51

Published 5 марта, 08:51

Modified 5 марта, 08:59

Updated 5 марта, 08:59

Очевидцы сообщают о пожаре на рынке во Владивостоке

Черный дым окутал рынок: пожар заметили во Владивостоке — фото

5 марта 2025, 08:51
Фото: Изображение Midjourney.

Очевидцы сообщают о пожаре на рынке во Владивостоке

Сюжет
Пожар
В сети появились кадры с места пожара на Спортивной во Владивостоке. По последним данным, на место приехали спасатели.

Вечером 5 марта во Владивостоке произошел пожар в районе Спортивной, по словам очевидцев, возгорание началось на рынке. В социальных сетях появились фотографии с места происшествия, на кадрах видно густой дым, поднимающийся над торговыми павильонами.

Спасатели МЧС России оперативно прибыли на место и приступили к ликвидации возгорания торговых павильонов на улице Фадеева.

Обстоятельства происшествия выясняют. О пострадавших не сообщали.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре около детского сада на Чуркине во Владивостоке.

Пожар возле детского сада запечатлели во Владивостоке — видео
Узнать подробнее
Читайте также:
Одна жертва и один пострадавший: частный дом вспыхнул в ПриморьеМассовое уничтожение огнем: пожар вспыхнул на подземной парковке в ПриморьеГорящий автобус потушили во Владивостоке
#Новости#Пожар#Владивосток#МЧС России#Рынок#Приморский край#Происшествия#Спортивная
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика