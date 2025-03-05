Демешин заручился поддержкой Якушева в вопросе достройки нескольких школ в Хабаровске

Помимо реализации партийных проектов «Единой России» в Хабаровском крае, в повестку дня встречи вошли вопросы о завершении строительства важных социальных объектов — школ в микрорайонах Строитель и Ореховая Сопка, а также по ул. Демьяна Бедного в Хабаровске, которое началось в рамках нацпроекта «Образование».