Демешин заручился поддержкой Якушева в вопросе достройки нескольких школ в Хабаровске

Posted 5 марта, 08:25
Published 5 марта, 08:25
Modified 6 марта, 08:34
Updated 6 марта, 08:34
— Хабаровский край — динамично развивающийся регион со стабильной экономикой. Очень важно, чтобы все институты власти, весь механизм управления был направлен на конструктивную работу. В этом у правительства нашего региона и «Единой России» общие цели на благо людей: мы работаем по нацпроектам, партия — по «Народной программе», — отметил глава Хабаровского края.
Помимо реализации партийных проектов «Единой России» в Хабаровском крае, в повестку дня встречи вошли вопросы о завершении строительства важных социальных объектов — школ в микрорайонах Строитель и Ореховая Сопка, а также по ул. Демьяна Бедного в Хабаровске, которое началось в рамках нацпроекта «Образование».
— Работы надо завершать. Программа строительства новых школ реализуется сегодня по инициативе главы государства, и, конечно, мы совместными усилиями обязаны эти объекты достроить, — отметил Владимир Якушев.
Губернатор поблагодарил секретаря генсовета «Единой России» за поддержку правительства региона. Дмитрий Демешин отметил, что совместные усилия партии и краевых властей направлены на решение проблем, касающихся жителей Хабаровского края.
— Наша задача — с помощью в том числе и партийного проекта, и здесь нам поможет партия «Единая Россия» своим тщательным контролем, достроить эти школы. В 2026 году, я убежден, что мы их построим. Собственно, достаточно конкретные меры мы сейчас принимаем для того, чтобы в этом году уже выйти на строительство. И уверен, что хабаровчане увидят наглядный результат уже в этом году, — заявил губернатор.
Отметим, что Дмитрий Демешин активно использует любые возможности направить дополнительные ресурсы на развитие Хабаровского края. Каждая встреча врио губернатора с федеральными чиновниками, руководителями госкорпораций и представителями крупного бизнеса приносит результаты в виде конкретных решений и договорённостей, направленных на развитие региона.