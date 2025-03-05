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Posted 5 марта, 08:25

Published 5 марта, 08:25

Modified 6 марта, 08:34

Updated 6 марта, 08:34

Демешин заручился поддержкой Якушева в вопросе достройки нескольких школ в Хабаровске

Демешин заручился поддержкой Якушева в вопросе достройки нескольких школ в Хабаровске

5 марта 2025, 08:25
Фото: Телеграм-канал «ДЕМЕШИН».
Губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин провел рабочую встречу с первым заместителем председателя Совета Федерации, секретарем генсовета «Единой России» Владимиром Якушевым. Стороны обсудили реализацию партийных проектов в регионе и завершение строительства двух школ в Хабаровске.
— Хабаровский край — динамично развивающийся регион со стабильной экономикой. Очень важно, чтобы все институты власти, весь механизм управления был направлен на конструктивную работу. В этом у правительства нашего региона и «Единой России» общие цели на благо людей: мы работаем по нацпроектам, партия — по «Народной программе», — отметил глава Хабаровского края.

Помимо реализации партийных проектов «Единой России» в Хабаровском крае, в повестку дня встречи вошли вопросы о завершении строительства важных социальных объектов — школ в микрорайонах Строитель и Ореховая Сопка, а также по ул. Демьяна Бедного в Хабаровске, которое началось в рамках нацпроекта «Образование».

— Работы надо завершать. Программа строительства новых школ реализуется сегодня по инициативе главы государства, и, конечно, мы совместными усилиями обязаны эти объекты достроить, — отметил Владимир Якушев.

Губернатор поблагодарил секретаря генсовета «Единой России» за поддержку правительства региона. Дмитрий Демешин отметил, что совместные усилия партии и краевых властей направлены на решение проблем, касающихся жителей Хабаровского края.

— Наша задача — с помощью в том числе и партийного проекта, и здесь нам поможет партия «Единая Россия» своим тщательным контролем, достроить эти школы. В 2026 году, я убежден, что мы их построим. Собственно, достаточно конкретные меры мы сейчас принимаем для того, чтобы в этом году уже выйти на строительство. И уверен, что хабаровчане увидят наглядный результат уже в этом году, — заявил губернатор.

Отметим, что Дмитрий Демешин активно использует любые возможности направить дополнительные ресурсы на развитие Хабаровского края. Каждая встреча врио губернатора с федеральными чиновниками, руководителями госкорпораций и представителями крупного бизнеса приносит результаты в виде конкретных решений и договорённостей, направленных на развитие региона.

#Хабаровский край
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