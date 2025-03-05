До -20°C ночью и +4°C днем: нестабильная погода снова встряхнет жителей Приморья

6 марта в Приморье погоду определяет поле повышенного атмосферного давления, что гарантирует отсутствие осадков на всей территории края. Ветер будет северо-западным, умеренным, однако на побережье местами ожидается усиление ветра. Температура воздуха ночью будет колебаться от -3 до -20°C, а днем столбики термометров поднимутся до отметок от -1 до +4°C.