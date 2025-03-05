Ефимов: В Рублево-Архангельском в Москве реализуют инвестпроект школы и детсада

Posted 5 марта, 13:13
Published 5 марта, 13:13
Modified 5 марта, 13:15
Updated 5 марта, 13:15
Как сообщает mos.ru, ссылаясь на комментарий Владимира Ефимова, школа и детский сад общей площадью 28 тысяч квадратных метров смогут принять 1380 учеников и воспитанников. Строительство должны завершить в течение двух лет. После чего объекты включат в городскую систему образования. В общей сложности в микрорайоне появится восемь новых школ и 16 современных детских садов.
В Рублево-Архангельском планируется создать комфортную городскую среду. Так, будет построено более четырех миллионов квадратных метров недвижимости, включая 2,5 миллиона квадратных метров жилья и более чем 800 тысяч «квадратов» офисных объектов. Жильцы новостроек получат возможность работать в деловых центрах в непосредственной близости от места проживания, а дети будут посещать детсады и школы в шаговой доступности от дома.
По словам министра правительства Москвы, руководителя столичного департамента градостроительной политики Владислава Овчинского, в настоящее время в микрорайоне СберСити стартовало возведение школы на 1030 мест и детского сада на 350 воспитанников. В дошкольном учреждении будут оборудованы 14 групповых ячеек, помещения для музыкальных и спортивных занятий, бассейн. На трех этажах школы заработают универсальные и специализированные классы, лабораторно-исследовательские комплексы, робоклассы.
Темпы строительства социальных объектов держит на контроле комитет государственного строительного надзора города Москвы. Предполагается, что площадь школы будет достигать 19 тысяч квадратных метров, детского сада — 8 тысяч. С начала строительных работ было организовано семь проверок, в ходе которых инспекторы анализировали качество возводимых объектов и дальнейшей отделки в соответствии с утвержденными ранее проектными решениями. Инструментальный контроль обеспечивают представители подведомственного центра экспертиз, исследований и испытаний в строительстве.
Возведение социальных объектов в столице ведется в соответствии с целями и инициативами нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что строящаяся Рублево-Архангельская линия метро объединит два деловых квартала — «Москва-Сити» и кластер «СберСити».