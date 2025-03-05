Ефимов: В Рублево-Архангельском в Москве реализуют инвестпроект школы и детсада

В Рублево-Архангельском планируется создать комфортную городскую среду. Так, будет построено более четырех миллионов квадратных метров недвижимости, включая 2,5 миллиона квадратных метров жилья и более чем 800 тысяч «квадратов» офисных объектов. Жильцы новостроек получат возможность работать в деловых центрах в непосредственной близости от места проживания, а дети будут посещать детсады и школы в шаговой доступности от дома.