Еще и четыре луча: необычный вид солнца поразил жителей Приморья — фото

Posted 5 марта, 00:03
Published 5 марта, 00:03
Modified 5 марта, 00:06
Updated 5 марта, 00:06
Синоптики пророчат нелетную погоду в регионе на 8 марта. К сожалению, природные явления тоже «оставляют знаки» приморцам, мол, солнца и тепла не ждите.
Утром жители дальневосточной столицы и Надеждинского района разглядели в небе гало. Оптическое явление традиционно считают предвестником осадков.
Более того, очевидицу поразила фотография, которую ей удалось сделать. Солнце выглядело, мягко говоря, необычно. Четыре луча украсили небесное тело.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как гало напомнило жителям Приморского края о приближении весны в феврале.