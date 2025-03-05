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Posted 5 марта, 00:03

Published 5 марта, 00:03

Modified 5 марта, 00:06

Updated 5 марта, 00:06

Необыкновенное зрелище удалось разглядеть во Владивостоке

Еще и четыре луча: необычный вид солнца поразил жителей Приморья — фото

5 марта 2025, 00:03
Фото: vostokmedia.com.

Необыкновенное зрелище удалось разглядеть во Владивостоке

Сюжет
Погода
Небо намекает о том, что чудесной погоды в Приморском крае не предвидится. Сама природа сулит осадки.

Синоптики пророчат нелетную погоду в регионе на 8 марта. К сожалению, природные явления тоже «оставляют знаки» приморцам, мол, солнца и тепла не ждите.

Утром жители дальневосточной столицы и Надеждинского района разглядели в небе гало. Оптическое явление традиционно считают предвестником осадков.

Фото: vostokmedia.com

Более того, очевидицу поразила фотография, которую ей удалось сделать. Солнце выглядело, мягко говоря, необычно. Четыре луча украсили небесное тело.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как гало напомнило жителям Приморского края о приближении весны в феврале.

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#Новости#Погода#Владивосток#Весна#Приморский край#Осадки#Живая природа#Приморье
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