Картина дня в Приморье: черный дым на рынке, рука в мужских штанах и секреты магазина

Posted 5 марта, 11:22
Published 5 марта, 11:22
Modified 5 марта, 11:24
Updated 5 марта, 11:24
Павильон вспыхнул на рынке во Владивостоке
В сети появились кадры с места пожара на Спортивной во Владивостоке. Уже через несколько минут на место приехали спасатели.
Напоила слепого и полезла к нему в штаны
В Приморье дама напоила приятеля, дождалась пока он уснет и провернула грязное дельце. Справедливо ли женщину осудили на год условно за эдакую проделку?
Правду о супермаркетах вскрыли в Приморье
Полторы тысячи нарушений, двести возбужденных административных дел и пятьдесят предписаний — итог масштабных проверок на торговых точках Приморья.