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Posted 5 марта, 11:22

Published 5 марта, 11:22

Modified 5 марта, 11:24

Updated 5 марта, 11:24

Картина дня в Приморье: черный дым на рынке, рука в мужских штанах и секреты магазина

Картина дня в Приморье: черный дым на рынке, рука в мужских штанах и секреты магазина

5 марта 2025, 11:22
Фото: 1MI.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные новости среды — в обзоре «Восток-Медиа»

Павильон вспыхнул на рынке во Владивостоке

В сети появились кадры с места пожара на Спортивной во Владивостоке. Уже через несколько минут на место приехали спасатели.

Черный дым окутал рынок: пожар заметили во Владивостоке — фото
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Напоила слепого и полезла к нему в штаны

В Приморье дама напоила приятеля, дождалась пока он уснет и провернула грязное дельце. Справедливо ли женщину осудили на год условно за эдакую проделку?

Он уснул, а она юркнула к его штанам: сном незрячего приморца нагло воспользовались
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Правду о супермаркетах вскрыли в Приморье

Полторы тысячи нарушений, двести возбужденных административных дел и пятьдесят предписаний — итог масштабных проверок на торговых точках Приморья.

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#Новости#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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