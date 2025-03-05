Масштабные ремонты на Артемовской ТЭЦ: обновление ключевого оборудования

Posted 4 марта, 23:31
Published 4 марта, 23:31
Modified 4 марта, 23:33
Updated 4 марта, 23:33
Ремонтная программа охватит все виды оборудования АТЭЦ, а также здания и сооружения. Особое внимание будет уделено котлоагрегатам №8, №11 и №12.
«Капитальные ремонты пройдут восьмой и двенадцатый котлы. На восьмом котле специалисты заменят короб чистого газа, отремонтируют золоуловители, на месте дефектных участков смонтируют новые. На котле №12 планируется провести капитальный ремонт, во время которого заменят элементы пароперегревателей, пароперепускных труб и проведут диагностику оборудования», — сообщает начальник отдела подготовки и проведения ремонтов Артемовской ТЭЦ Геннадий Таненков.
Средний ремонт котла №11 предусматривает замену элементов пароперепускных труб, потолочного пароперегревателя и газоходов. Запланирована техническая диагностика барабана котла и пароперегревателя второй ступени.
«Поддержание работоспособности АТЭЦ в холодное время года имеет первостепенное значение для обеспечения комфорта и безопасности населения. Повышенные требования к надежности оборудования обусловлены увеличением потребления энергии в период зимних максимумов. Поэтому проведение ремпрограммы в запланированные сроки и в полном объеме становится ключевым элементом успешного функционирования энергетической инфраструктуры», — сообщает директор Артемовской ТЭЦ Андрей Бесчастнов.
«АО „Дальневосточная генерирующая компания“ — первая по величине установленной мощности генерирующая компания Дальнего Востока (4586,3 МВт/11714 Гкал/час). Входит в Группу РусГидро. Производит тепловую и электрическую энергию, обеспечивает централизованным теплоснабжением юг Дальнего Востока. Доля выработки электроэнергии компании по объединенной энергосистеме Дальнего Востока — 45%. В 2023 году АО „ДГК“ выработано 22,7 млрд кВт*ч электроэнергии и отпущено 20,6 млн Гкал тепловой энергии. В компании работают более 10 тысяч человек. В ее состав входят 17 электростанций и 13 крупных котельных в пяти субъектах РФ (Амурской и Еврейской автономной областях, Хабаровском и Приморском краях, на юге Республики Саха — Якутия), 1760 км тепломагистралей (в однотрубном исчислении).
ПАО «РусГидро» — крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. РусГидро — первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,6 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке — свыше 12 ГВт; тепловая мощность — более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.