Масштабные ремонты на Артемовской ТЭЦ: обновление ключевого оборудования

ПАО «РусГидро» — крупнейшая по установленной мощности российская энергетическая компания, объединяющая более 600 объектов генерации. РусГидро — первая в стране и третья в мире компания в отрасли гидроэнергетики, лидер по производству энергии на базе возобновляемых источников в России. Установленная мощность электростанций, входящих в состав РусГидро, составляет 38,6 ГВт, в том числе на Дальнем Востоке — свыше 12 ГВт; тепловая мощность — более 18 000 Гкал/час. Также РусГидро обеспечивает передачу электроэнергии (активы группы в регионе включают более 104 тысяч километров электрических сетей) и ее сбыт конечному потребителю.