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Posted 5 марта, 10:15

Published 5 марта, 10:15

Modified 5 марта, 11:14

Updated 5 марта, 11:14

Прокуратура взяла на контроль расследование пожара на рынке во Владивостоке

На месте люди в погонах: прокуратура расследует причины пожара во Владивостоке

5 марта 2025, 10:15
Фото: prosecutor_pk.

Прокуратура взяла на контроль расследование пожара на рынке во Владивостоке

Сюжет
Прокуратура
Один из павильонов вспыхнул на Спортивном рынке во Владивостоке. Прокуратура проводит проверку.

Прокуратура Ленинского района Владивостока взяла на особый контроль установление причин пожара, произошедшего на территории Спортивного рынка. По предварительным данным, возгорание началось в одном из торговых павильонов.

Установлено, что в результате происшествия никто не пострадал. Пламя охватило площадь около 80 квадратных метров.

Прокуратура района проведет оценку полноты мер, принимаемых для соблюдения требований пожарной безопасности на объекте, а также проконтролирует законность итогового решения по результатам доследственной проверки. Прокурор района Роман Язвенко выехал на место происшествия.

Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре на рынке во Владивостоке.

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#Новости#Владивосток#Прокуратура#Пожарная безопасность#Приморский край#Происшествия#Спортивный рынок#Ленинский район
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