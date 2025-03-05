На месте люди в погонах: прокуратура расследует причины пожара во Владивостоке

Posted 5 марта, 10:15
Published 5 марта, 10:15
Modified 5 марта, 11:14
Updated 5 марта, 11:14
Прокуратура Ленинского района Владивостока взяла на особый контроль установление причин пожара, произошедшего на территории Спортивного рынка. По предварительным данным, возгорание началось в одном из торговых павильонов.
Установлено, что в результате происшествия никто не пострадал. Пламя охватило площадь около 80 квадратных метров.
Прокуратура района проведет оценку полноты мер, принимаемых для соблюдения требований пожарной безопасности на объекте, а также проконтролирует законность итогового решения по результатам доследственной проверки. Прокурор района Роман Язвенко выехал на место происшествия.
Ранее «Восток-Медиа» писало о пожаре на рынке во Владивостоке.