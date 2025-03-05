Нашли 18-летку по объявлению: пенсионеры доверились малолетней прохиндейке в Приморье

Posted 5 марта, 00:58
Published 5 марта, 00:58
Modified 5 марта, 01:00
Updated 5 марта, 01:00
В Кавалеровском районе две пенсионерки 1945 и 1942 годов рождения стали жертвами мошенников, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Предварительно установлено, что одна из потерпевших лишилась 150 000 рублей, когда доверилась мошенникам, требовавших деньги по схеме «попал в беду».
У второй пострадавшей выудили 100 000 рублей.
Обе женщины отдали свои кровные курьеру — 18-летней местной жительнице, которая согласилась на обман пожилых приморцев, откликнувшись на объявление.
На подозреваемую возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.
«Прокуратура в судебном порядке добьется взыскания с дропперов денежных средств, которые незаконно поступили на их счета от обманутых мошенниками пенсионеров», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.
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