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Posted 5 марта, 00:58

Published 5 марта, 00:58

Modified 5 марта, 01:00

Updated 5 марта, 01:00

Жертвами мошенников стали дети войны в Приморском крае

Нашли 18-летку по объявлению: пенсионеры доверились малолетней прохиндейке в Приморье

5 марта 2025, 00:58
Фото: Изображение Midjourney.

Жертвами мошенников стали дети войны в Приморском крае

Сюжет
Мошенничество
Две пенсионерки доверились «спасителям», но оказались жертвами преступной схемы в Приморском крае.

В Кавалеровском районе две пенсионерки 1945 и 1942 годов рождения стали жертвами мошенников, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Предварительно установлено, что одна из потерпевших лишилась 150 000 рублей, когда доверилась мошенникам, требовавших деньги по схеме «попал в беду».

У второй пострадавшей выудили 100 000 рублей.

Обе женщины отдали свои кровные курьеру — 18-летней местной жительнице, которая согласилась на обман пожилых приморцев, откликнувшись на объявление.

На подозреваемую возбудили уголовное дело. Сейчас решается вопрос об избрании ей меры пресечения.

«Прокуратура в судебном порядке добьется взыскания с дропперов денежных средств, которые незаконно поступили на их счета от обманутых мошенниками пенсионеров», — отметили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как в Спасске-Дальнем старушка стала жертвой хитроумного преступника.

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