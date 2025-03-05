Найдено всё, кроме порядка: всю правду о супермаркетах вскрыли в Приморье

Прокуратура провела проверки в магазинах по всему региону. Сотрудники профильных ведомств выявили более полутора тысяч нарушений. Чаще всего работники супермаркетов пренебрегали контролем сроков годности продуктов. Также нередко на товарах отсутствовали маркировки и даты изготовления. Еще специалисты Роспотребнадзора обратили внимание на следы обитания грызунов и тараканов в торговых помещениях.