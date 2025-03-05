Найдено всё, кроме порядка: всю правду о супермаркетах вскрыли в Приморье

Posted 5 марта, 04:48
Published 5 марта, 04:48
Modified 5 марта, 04:50
Updated 5 марта, 04:50
Прокуратура провела проверки в магазинах по всему региону. Сотрудники профильных ведомств выявили более полутора тысяч нарушений. Чаще всего работники супермаркетов пренебрегали контролем сроков годности продуктов. Также нередко на товарах отсутствовали маркировки и даты изготовления. Еще специалисты Роспотребнадзора обратили внимание на следы обитания грызунов и тараканов в торговых помещениях.
Сотрудники МЧС зафиксировали случаи нарушений в пожарной безопасности. А надзорное ведомство обратило внимание на проблемы в охране труда.
«Прокурорами уже внесено более 50 представлений, возбуждено порядка 200 дел об административных правонарушениях», — отметили в пресс-службе ведомства.
В некоторых магазинах обнаружены грубейшие нарушения закона. Данные торговые точки останутся закрытыми до тех пор, пока руководство не решит выявленные проблемы.
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