vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 04:48

Published 5 марта, 04:48

Modified 5 марта, 04:50

Updated 5 марта, 04:50

Вакханалия из нарушений выявлена в магазинах Приморского края

Найдено всё, кроме порядка: всю правду о супермаркетах вскрыли в Приморье

5 марта 2025, 04:48
Фото: 1MI.

Вакханалия из нарушений выявлена в магазинах Приморского края

Сюжет
МЧС
Полторы тысячи нарушений, двести возбужденных административных дел и пятьдесят предписаний — итог масштабных проверок на торговых точках Приморья.

Прокуратура провела проверки в магазинах по всему региону. Сотрудники профильных ведомств выявили более полутора тысяч нарушений. Чаще всего работники супермаркетов пренебрегали контролем сроков годности продуктов. Также нередко на товарах отсутствовали маркировки и даты изготовления. Еще специалисты Роспотребнадзора обратили внимание на следы обитания грызунов и тараканов в торговых помещениях.

Сотрудники МЧС зафиксировали случаи нарушений в пожарной безопасности. А надзорное ведомство обратило внимание на проблемы в охране труда.

«Прокурорами уже внесено более 50 представлений, возбуждено порядка 200 дел об административных правонарушениях», — отметили в пресс-службе ведомства.

В некоторых магазинах обнаружены грубейшие нарушения закона. Данные торговые точки останутся закрытыми до тех пор, пока руководство не решит выявленные проблемы.

Ранее «Восток-Медиа» писало о крысиной пирушке, которая шокировала жителей Приморского края.

Конец крысиной пирушке: история грызуна в магазине Приморья дошла до Роспотребнадзора
Узнать подробнее
Читайте также:
Результаты — шок: спецслужбы проверили супермаркеты Владивостока — видеоИстребительница котлеток — верхушка айсберга: патовая ситуация в магазинах ПриморьяОпасная стихия подобралась совсем близко: пожар едва не настиг школы в Приморье
#Новости#Общество#МЧС#Владивосток#Роспотребнадзор#Прокуратура#Пожарная безопасность#Нарушения#Охрана труда#Приморский край#Административные правонарушения#Магазины#Грызуны
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика