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Posted 5 марта, 05:47

Published 5 марта, 05:47

Modified 5 марта, 05:49

Updated 5 марта, 05:49

ЕГЭ для родителей пройдёт во Владивостоке 25 марта

«Одного раза мало, хотите еще?»: 25 марта во Владивостоке соберут любителей стресса

5 марта 2025, 05:47
Фото: Изображение Midjourney.

ЕГЭ для родителей пройдёт во Владивостоке 25 марта

Сюжет
Школа
25 марта во Владивостоке будут сдавать ЕГЭ — по базовому уровню математики. Да, рановато. А что поделать? Не садиться же родителям с детьми за парты в один день.

Да, именно родители будут 25 марта — в рамках акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями» — сидеть за КИМами и ломать голову над экзаменационными заданиями. Ничего! Полезно — смогут оценить, каково придётся их чадам через какие-то два месяца. На то и рассчитана акция — она дает возможность всем желающим примерить на себя роль выпускника-одиннадцатиклассника и сдать экзамен по дисциплине «базовая математика».

— Все участники смогут попробовать себя в роли экзаменуемого, разобраться во всех тонкостях процедуры и объяснить правила проведения ЕГЭ ребенку. Такая акция призвана помочь выпускникам и их родителям снять лишнее психологическое напряжение, а также лучше познакомиться со всей процедурой, — рассказали в пресс-службе администрации Владивостока.

Всё будет, как положено, по-взрослому: регистрация, заполнение бланков, решение… Кроме того, участникам акции покажут, как ведется контроль со стороны наблюдателей, как печатаются и обрабатываются контрольно-измерительные материалы, они же КИМы.

Экзаменационная работа будет составлена из заданий, подобных тем, которые будут предложены школьникам на реальном ЕГЭ, однако само тестирование пройдет в сокращенном формате, рассчитанном не на 3-4 часа, а всего на один час.

Проходить акция будет в школе № 77 (ул. Каплунова, 12), начало регистрации участников в 14.30. С собой брать много не надо, всё, как в настоящем ЕГЭ, — паспорт и ручка. Гелевая, с чёрными чернилами.

Если вы решили принять участие в акции, то надо успеть зарегистрироваться до 20 марта — по ссылке или подать заявку в управление по работе с муниципальными учреждениями образования на электронный адрес [email protected].

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#Новости#Владивосток#ЕГЭ#Приморский край#Школа
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