«Одного раза мало, хотите еще?»: 25 марта во Владивостоке соберут любителей стресса

Всё будет, как положено, по-взрослому: регистрация, заполнение бланков, решение… Кроме того, участникам акции покажут, как ведется контроль со стороны наблюдателей, как печатаются и обрабатываются контрольно-измерительные материалы, они же КИМы.



Экзаменационная работа будет составлена из заданий, подобных тем, которые будут предложены школьникам на реальном ЕГЭ, однако само тестирование пройдет в сокращенном формате, рассчитанном не на 3-4 часа, а всего на один час.



Проходить акция будет в школе № 77 (ул. Каплунова, 12), начало регистрации участников в 14.30. С собой брать много не надо, всё, как в настоящем ЕГЭ, — паспорт и ручка. Гелевая, с чёрными чернилами.