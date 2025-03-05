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Posted 5 марта, 06:05

Published 5 марта, 06:05

Modified 5 марта, 06:07

Updated 5 марта, 06:07

Инвалид стал жертвой «хитровыдуманной» пенсионерки в Приморском крае

Он уснул, а она юркнула к его штанам: сном незрячего приморца нагло воспользовались

5 марта 2025, 06:05

Инвалид стал жертвой «хитровыдуманной» пенсионерки в Приморском крае

Сюжет
Суд
В Приморье дама напоила приятеля, дождалась пока он уснет и провернула грязное дельце. Справедливо ли женщину осудили на год условно за эдакую проделку?

В Фокино инвалид стал жертвой пенсионерки-собутыльницы, сообщает пресс-служба региональной судебной системы.

В сентябре 2024 года алкогольные посиделки стали связующим звеном между пожилой женщиной и ее незрячим товарищем. В один роковой, судя по всему, дружбе пришел конец. Всему виной деньги.

После похода в магазин за алкоголем они встретили знакомую бабушку, к которой отправились распить купленное. Когда мужчина уснул, его приятельница юркнула к нему в карман и забрала ключи от дома, где украла продукты и 2 500 рублей.

В суде огласили пригоров фигурантке — 2 года условно.

«Приморским краевым судом назначенное условное наказание смягчено до 1 года 10 месяцев», — отметили в пресс-службе ведомства.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как мужчина решился украсть алкоголь после неудачи в отделе с кофе.

Не смог, но не сдался: в Приморье вор не смог украсть кофе и вот к чему это привело
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