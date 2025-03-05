Он уснул, а она юркнула к его штанам: сном незрячего приморца нагло воспользовались

Posted 5 марта, 06:05
Published 5 марта, 06:05
Modified 5 марта, 06:07
Updated 5 марта, 06:07
В Фокино инвалид стал жертвой пенсионерки-собутыльницы, сообщает пресс-служба региональной судебной системы.
В сентябре 2024 года алкогольные посиделки стали связующим звеном между пожилой женщиной и ее незрячим товарищем. В один роковой, судя по всему, дружбе пришел конец. Всему виной деньги.
После похода в магазин за алкоголем они встретили знакомую бабушку, к которой отправились распить купленное. Когда мужчина уснул, его приятельница юркнула к нему в карман и забрала ключи от дома, где украла продукты и 2 500 рублей.
В суде огласили пригоров фигурантке — 2 года условно.
«Приморским краевым судом назначенное условное наказание смягчено до 1 года 10 месяцев», — отметили в пресс-службе ведомства.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как мужчина решился украсть алкоголь после неудачи в отделе с кофе.