Она лежала деревяшкой, он ласкал: романтическая история попала на видео в Приморье

Posted 5 марта, 00:43
Published 5 марта, 00:43
Modified 5 марта, 00:45
Updated 5 марта, 00:45
Удивительному видео, которое удалось зафиксировать фотоловушке в национальном парке «Земля леопарда», специалисты заповедника даже дали название: «Любовь с первого нюха».
— Вы только посмотрите, сколько ласки подарил амурский тигр этому бревну! И всё это неспроста, — объяснили в пресс-службе нацпарка. — Таким нежным образом тигр изучает оставленную кем-то запаховую метку в самом центре нацпарка «Земля леопарда».
Также специалисты предположили, что, полосатый красавчик хотел перебить оставленную до него метку, поэтому так долго терся мордой о деревяшку. Ведь именно на морде у тигров находятся особые железы, выделяющие секрет.
Сумел амба добиться своего или нет, неизвестно, но важно другое: какое красивое и нежное видео получилось!
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где в Приморье живут полосатые брат и сестра и почему вместе.