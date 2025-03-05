Она лежала деревяшкой, он ласкал: романтическая история попала на видео в Приморье

Тигриную нежность зафиксировала фотоловушка в нацпарке в Приморском крае

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Он не смог пройти мимо. Его как магнитом к ней притягивало. Он старался быть нежным, но она так и не ответила на его чувства. И тем не менее эта история — счастливая. Потому что подарила приморцам шикарные видеокадры!

Удивительному видео, которое удалось зафиксировать фотоловушке в национальном парке «Земля леопарда», специалисты заповедника даже дали название: «Любовь с первого нюха». — Вы только посмотрите, сколько ласки подарил амурский тигр этому бревну! И всё это неспроста, — объяснили в пресс-службе нацпарка. — Таким нежным образом тигр изучает оставленную кем-то запаховую метку в самом центре нацпарка «Земля леопарда». Видео: @amurleo_land . Также специалисты предположили, что, полосатый красавчик хотел перебить оставленную до него метку, поэтому так долго терся мордой о деревяшку. Ведь именно на морде у тигров находятся особые железы, выделяющие секрет. Сумел амба добиться своего или нет, неизвестно, но важно другое: какое красивое и нежное видео получилось! Ранее «Восток-Медиа» сообщало, где в Приморье живут полосатые брат и сестра и почему вместе. Вдвоем и тиграм веселее: брата с сестрой не стали разлучать в Приморском крае — видео Узнать подробнее