Она начнётся с баттла — и на весь апрель: Владивосток ждёт интересная середина весны

Откроет «Дальневосточную весну» 3 апреля Тихоокеанский симфонический оркестр с программой «Рок против Рококо» (6+). Солист — лауреат конкурса им. П. И. Чайковского Денис Шаповалов (Москва). Это и известный композитор, дирижёр, виолончелист-виртуоз. Удивительно, но он органично чувствует себя и в роли академического музыканта, и в образе рок-шоу-мена. Этот контраст в полной мере нашёл отражение в эксклюзивном авторском проекте «Rock & Rococo. Классический Баттл».