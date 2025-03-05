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Posted 5 марта, 02:50

Published 5 марта, 02:50

Modified 5 марта, 03:27

Updated 5 марта, 03:27

В Приморском крае пройдёт XXXIV Фестиваль «Дальневосточная весна»

Она начнётся с баттла — и на весь апрель: Владивосток ждёт интересная середина весны

5 марта 2025, 02:50
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае пройдёт XXXIV Фестиваль «Дальневосточная весна»

Сюжет
Фестиваль
С 3 по 26 апреля во Владивостоке пройдёт XXXIV фестиваль классической музыки «Дальневосточная весна» (6+). Традиционно основной сценой фестиваля станет Большой зал Приморской краевой филармонии.
— Основная идея «Дальневосточной весны» — пропаганда и исполнение произведений мировой музыкальной культуры, с включением сочинений современных композиторов, — отметила Виктория Кочеткова, директор Приморской краевой филармонии. — Программы фестиваля охватывают все жанры и направления классической музыки, от романсов до симфонических и хоровых полотен, от наследия народного творчества до современной музыки.

В пресс-службе Приморской краевой филармонии рассказали: начнётся фестиваль, что называется, с места в карьер, первый же концерт — бомба!

Откроет «Дальневосточную весну» 3 апреля Тихоокеанский симфонический оркестр с программой «Рок против Рококо» (6+). Солист — лауреат конкурса им. П. И. Чайковского Денис Шаповалов (Москва). Это и известный композитор, дирижёр, виолончелист-виртуоз. Удивительно, но он органично чувствует себя и в роли академического музыканта, и в образе рок-шоу-мена. Этот контраст в полной мере нашёл отражение в эксклюзивном авторском проекте «Rock & Rococo. Классический Баттл».

В столь необычной программе прозвучат произведения Петра Чайковского и рок-музыка, в том числе премьеры — сочинения Дениса Шаповалова «Симфония в стиле рок» (6+) и «Рок-вариации на тему рококо» (6+) для электро-виолончели с оркестром.

Чем еще удивит и порадует «Дальневосточная весна»?

Концертом «Шедевры классики» (6+), который состоится 5 апреля. На сцене — ансамбль русских народных инструментов «Садко», который исполнит классические мелодии Алябьева, Моцарта, Брамса в необычной аранжировке.

Важнейшей дате 2025 года — 80-летию Победы в Великой Отечественной войне — будет посвящён концерт «Русские новаторы» (6+). Он состоится 11 апреля. Тихоокеанский симфонический оркестр исполнит произведения Сергея Рахманинова, Георгия Свиридова, Дмитрия Шостаковича. Все они — о любви к Родине, к России.

12 апреля на сцене Приморской филармонии выступит российский квартет саксофонистов (Москва) с концертной программой «От классики до джаза» (6+).

Российский квартет саксофонистов — ансамбль, основанный в 2010 году. В его состав вошли выпускники Российской академии музыки имени Гнесиных, лауреаты всероссийских и международных конкурсов. Квартет сумел завоевать любовь публики во всем мире.

Особая программа — ее подготовил камерный ансамбль «Кармен» — прозвучит в рамках «Дальневосточной весны» 18 апреля. Она называется — «Для СВОих» (6+). В программе примет участие аАнсамбль песни и пляски Пограничного управления ФСБ России по Приморскому краю. Прозвучат хиты на все времена — песни советских и российских композиторов о любви, о Родине, о счастье…

20 апреля на сцене Приморской филармонии выступит Академический хор ДВФУ (6+) — один из лучших хоров в России! В программе: классическая и современная музыка, обработки народных и популярных песен.

«Письмо с фронта» (6+) — так называется программа, которую 25 апреля покажет Русский академический оркестр Новосибирской филармонии

— Программа посвящена 80-летию Великой Победы. Вместе с оркестром на сцену выйдет Сергей Зыков — исполнитель романсов, военных, народных и казачьих песен, которого называют «голосом русского сердца», — рассказали в Приморской филармонии. — Прозвучат как популярные и любимые многими поколениями песни: «Смуглянка», «Случайный вальс», «Темная ночь», «Журавли», «Поклонимся великим тем годам», так и малоизвестные, почти забытые, песни о войне.

Завершится «Дальневосточная весна» грандиозным концертом — «Опера и Кармина Бурана» (6+). Впервые во Владивостоке выступит солист Большого театра Султонбек Абдурахимов — великолепный бас, поражающий силой и тембром голоса.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, за что любит Владивосток певец из Латинской Америки.

«Теперь я знаю „Ы“: за что певец из Пуэрто-Рико полюбил Владивосток
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#Новости#Культура#Фестиваль#Владивосток#Приморский край#Приморская краевая филармония
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