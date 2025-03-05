Отечественные фармкомпании наращивают ассортимент импортозамещенных препаратов

В прошлом году общий объем производства лекарственных препаратов в России достиг 844,3 млрд рублей, что на 17,8% выше, чем в предыдущем году. Отгрузку готовой продукции осуществляли 462 предприятия, что на 15% больше, чем в 2023 году, пишет 56orb.ru.