Posted 5 марта, 11:40
Published 5 марта, 11:40
Modified 5 марта, 11:44
Updated 5 марта, 11:44
Согласно прогнозу социально-экономического развития, опубликованному Минэкономразвития в октябре 2024 года, в течение ближайших трех лет ожидается значительный подъем в сфере производства отечественных лекарств.
В прошлом году общий объем производства лекарственных препаратов в России достиг 844,3 млрд рублей, что на 17,8% выше, чем в предыдущем году. Отгрузку готовой продукции осуществляли 462 предприятия, что на 15% больше, чем в 2023 году, пишет 56orb.ru.
В качестве примеров компаний, занимающихся замещением импортных лекарств, можно назвать «Фармстандарт» (производство инсулина и противоопухолевых препаратов), «Биохимик» (выпуск антибиотиков широкого спектра действия), центр имени Гамалеи (разработка вакцины «Спутник V» от COVID-19) и «Промомед» (препарат «Велгия» для лечения ожирения и диабета).
По данным отчета, обнародованного в начале года, компания «Промомед» отметила двукратный рост продаж своей продукции. В январе зафиксирован подъем этого показателя на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Значительное влияние на это оказал вывод на рынок препарата «Велгия».
В январе 2025 года данный препарат обеспечил примерно 42% продаж компании в сфере эндокринологии, при этом доля выручки от всей инновационной продукции достигла 70%. На сегодняшний день «Промомед» производит свыше 330 наименований лекарственных средств и активно развивает экспортные поставки в Ирак.
«Велгия» — это препарат на основе семаглутида, позиционируемый как средство антивозрастной терапии, направленной на увеличение продолжительности активной жизни. В перечень фармакологических эффектов препарата, помимо снижения массы тела, входят уменьшение риска сердечно-сосудистых заболеваний, предотвращение развития диабета 2-го типа и деменции, улучшение когнитивных способностей и репродуктивной функции, а также положительное воздействие на эмоциональное состояние.