Почта России отчиталась о модернизации более 750 сельских отделений в 2024 году

По словам генерального директора компании Михаила Волкова, Почта России в стране выполняет функции не только оператора связи, но и значимого социального института, помогающего населению поддерживать коммуникацию и получать информацию и услуги, которые необходимы в повседневной жизни. Михаил Волков напомнил, что для населения сельской местности именно почтовое отделение фактически является окном в мир современных сервисов и технологий. Модернизация отделений помогает не только улучшить инфраструктуру, но и предоставить населению сел и деревень качественные услуги на уровне, сравнимом с городским.