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Posted 5 марта, 14:40

Published 5 марта, 14:40

Modified 5 марта, 14:40

Updated 5 марта, 14:40

Почта России отчиталась о модернизации более 750 сельских отделений в 2024 году

Почта России отчиталась о модернизации более 750 сельских отделений в 2024 году

5 марта 2025, 14:40
Фото: Пресс-служба Почты России.
Почта России продолжает программу ремонта сельских почтовых отделений. В течение последних трех лет компания отремонтировала свыше 3200 почтовых отделений, находящихся в сельских и удаленных территориях. В 2024 году данная инициатива позволила модернизировать около 750 отделений.

Главная цель программы — обеспечение поэтапного обновления и модернизации почтовых отделений в селах и труднодоступных местностях к 2030 году. Работа идет в двух направлениях: улучшение условий труда и увеличение количества предоставляемых населению услуг, пишут «Новые Известия».

Модернизация включает в себя ремонт внутренних помещений и фасадов зданий, замену системы отопления, а также установку камер видеонаблюдения, пожарной сигнализации, систем климат-контроля и кондиционеров. Если здания почты не подлежали ремонту ввиду своего неудовлетворительного состояния, строились новые здания из современных материалов.

По словам генерального директора компании Михаила Волкова, Почта России в стране выполняет функции не только оператора связи, но и значимого социального института, помогающего населению поддерживать коммуникацию и получать информацию и услуги, которые необходимы в повседневной жизни. Михаил Волков напомнил, что для населения сельской местности именно почтовое отделение фактически является окном в мир современных сервисов и технологий. Модернизация отделений помогает не только улучшить инфраструктуру, но и предоставить населению сел и деревень качественные услуги на уровне, сравнимом с городским.

В обновленных почтовых отделениях появились уголки здоровья, в которых бесплатно можно воспользоваться медицинскими приборами, чтобы, например, измерить давление или температуру. В некоторых отделениях посетителям предоставляются компьютеры, чтобы они могли самостоятельно заходить на важные сайты, такие как портал госуслуг, сайт Социального фонда РФ или сайты поиска работы.

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