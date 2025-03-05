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Posted 5 марта, 06:58

Published 5 марта, 06:58

Modified 5 марта, 07:00

Updated 5 марта, 07:00

Банда разбойников держала в страхе Приморский край

Пять бандитов и одна мошенница: «лютая» ОПГ вершила беззаконие в Приморье

5 марта 2025, 06:58
Фото: Изображение Midjourney.

Банда разбойников держала в страхе Приморский край

Сюжет
Суд
Сначала преступники решились на похищение человека, затем пошли на дело покрупнее. Три добытчика криптовалюты стали жертвами преступной группировки в Приморском крае.

Громкая история опасной ОПГ подошла к концу, сообщает пресс-служба прокуратуры.

В зале суда установлено, что в июле 2016 года ранее судимый приморец стал главарем банды, в которую вошли еще два человека. Так, злоумышленники похитили пожилого жителя Тавричанки и держали его три дня в гараже. Преступники украли его имущество, деньги и сберкнижки.

Также, используя фальшивые документы, они пытались опустошить банковские счета потерпевшего, но сотрудники банка вовремя почуяли неладное.

С октября по декабрь 2017 года участники банды при помощи подельников совершили три разбойных нападения и украли оборудование по добыче криптовалюты.

В конце 2017 года членов ОПГ задержали силовики.

«С учетом позиции прокурора суд назначил пяти осужденным мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет 11 месяцев до 17 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.

В банду входила девушка, которая осуждена за мошенничество на три года и шесть месяцев условно.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что сотворила пенсионерка, когда ее незрячий приятель уснул в Приморском крае.

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