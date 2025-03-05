Пять бандитов и одна мошенница: «лютая» ОПГ вершила беззаконие в Приморье

В зале суда установлено, что в июле 2016 года ранее судимый приморец стал главарем банды, в которую вошли еще два человека. Так, злоумышленники похитили пожилого жителя Тавричанки и держали его три дня в гараже. Преступники украли его имущество, деньги и сберкнижки.