Пять бандитов и одна мошенница: «лютая» ОПГ вершила беззаконие в Приморье

Posted 5 марта, 06:58
Published 5 марта, 06:58
Modified 5 марта, 07:00
Updated 5 марта, 07:00
Громкая история опасной ОПГ подошла к концу, сообщает пресс-служба прокуратуры.
В зале суда установлено, что в июле 2016 года ранее судимый приморец стал главарем банды, в которую вошли еще два человека. Так, злоумышленники похитили пожилого жителя Тавричанки и держали его три дня в гараже. Преступники украли его имущество, деньги и сберкнижки.
Также, используя фальшивые документы, они пытались опустошить банковские счета потерпевшего, но сотрудники банка вовремя почуяли неладное.
С октября по декабрь 2017 года участники банды при помощи подельников совершили три разбойных нападения и украли оборудование по добыче криптовалюты.
В конце 2017 года членов ОПГ задержали силовики.
«С учетом позиции прокурора суд назначил пяти осужденным мужчинам наказание в виде лишения свободы на срок от 5 лет 11 месяцев до 17 лет 10 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима», — подчеркнули в пресс-службе надзорного ведомства.
В банду входила девушка, которая осуждена за мошенничество на три года и шесть месяцев условно.
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