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Posted 5 марта, 09:42

Published 5 марта, 09:42

Modified 5 марта, 10:00

Updated 5 марта, 10:00

Пытался подорвать это в школе? Ученик спровоцировал скандал в Приморье

Пытался подорвать это в школе? Ученик спровоцировал скандал в Приморье

5 марта 2025, 09:42
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Закон
Полиции пришлось разбираться с попыткой подрыва в одной из школ в Приморье. Виновником стал одиннадцатилетний ребенок.

В дежурную часть отдела МВД России поступило сообщение от завуча учебного заведения, расположенного на улице Севастопольской. Причиной обращения стал 11-летний ученик, который принес в гимназию петарду и начал поджигать её в помещении.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они установили, что в результате действий школьника никто не пострадал. В присутствии законных представителей с несовершеннолетним провели профилактическую беседу: ребенку рассказали, что такое поведение недопустимо.

В отношении родителей юного нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Теперь им предстоит заплатить штраф.

Ранее «Восток-Медиа» писало о студенте из Владивостока, в руках которого якобы взорвалась мина.

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