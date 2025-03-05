Пытался подорвать это в школе? Ученик спровоцировал скандал в Приморье

Posted 5 марта, 09:42
Published 5 марта, 09:42
Modified 5 марта, 10:00
Updated 5 марта, 10:00
В дежурную часть отдела МВД России поступило сообщение от завуча учебного заведения, расположенного на улице Севастопольской. Причиной обращения стал 11-летний ученик, который принес в гимназию петарду и начал поджигать её в помещении.
На место происшествия прибыли сотрудники полиции. Они установили, что в результате действий школьника никто не пострадал. В присутствии законных представителей с несовершеннолетним провели профилактическую беседу: ребенку рассказали, что такое поведение недопустимо.
В отношении родителей юного нарушителя составлен административный протокол по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ «Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Теперь им предстоит заплатить штраф.
Ранее «Восток-Медиа» писало о студенте из Владивостока, в руках которого якобы взорвалась мина.