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Posted 4 марта, 23:58

Published 4 марта, 23:58

Modified 5 марта, 00:00

Updated 5 марта, 00:00

Дальневосточные первоцветы — адонисы амурские — зацвели в Приморском крае

Расцвели уж давно: теперь зиме точно нет места в Приморском крае

4 марта 2025, 23:58
Фото: Петр Сонин. @amurleo_land.

Дальневосточные первоцветы — адонисы амурские — зацвели в Приморском крае

Сюжет
Цветы
Южные — пока что — склоны сопок в нацпарке «Земля леопарда» радуют глаз жёлтыми солнышками — здесь расцвели приморские подснежники, амурские адонисы. Для жителей центральной России подснежники — крокусы, а для нас, дальневосточников, именно нежные адонисы.

Сотрудник отдела туризма нацпарка «Земля леопарда» Петр Сонин сфотографировал первые цветы 2025 года. Они согревают душу и ярче любых других признаков наступающей весны говорят о том, что зиме пора уходить. Пора!

— С каждым мартовским днём всё теплее и теплее, в лесу началась прекрасная пора: после холодной зимы просыпается всё живое, и первоцветы — первые предвестники этого, — подчеркнули в пресс-службе «Земли леопарда».
Фото: Петр Сонин. @amurleo_land

Скоро и сопки в пригороде Владивостока — в районе Шаморы, в Ботаническом саду — тоже покроются адонисами. Не рвите его в букеты, пожалуйста! Пусть украшает сопки.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в Приморье мошенники включили цветы в свою схему обмана.

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#Новости#Владивосток#Цветы#Приморский край#Живая природа#Приморье
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