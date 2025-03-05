Расцвели уж давно: теперь зиме точно нет места в Приморском крае

Posted 4 марта, 23:58
Published 4 марта, 23:58
Modified 5 марта, 00:00
Updated 5 марта, 00:00
Сотрудник отдела туризма нацпарка «Земля леопарда» Петр Сонин сфотографировал первые цветы 2025 года. Они согревают душу и ярче любых других признаков наступающей весны говорят о том, что зиме пора уходить. Пора!
— С каждым мартовским днём всё теплее и теплее, в лесу началась прекрасная пора: после холодной зимы просыпается всё живое, и первоцветы — первые предвестники этого, — подчеркнули в пресс-службе «Земли леопарда».
Скоро и сопки в пригороде Владивостока — в районе Шаморы, в Ботаническом саду — тоже покроются адонисами. Не рвите его в букеты, пожалуйста! Пусть украшает сопки.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в Приморье мошенники включили цветы в свою схему обмана.