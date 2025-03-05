Расцвели уж давно: теперь зиме точно нет места в Приморском крае

Дальневосточные первоцветы — адонисы амурские — зацвели в Приморском крае

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Южные — пока что — склоны сопок в нацпарке «Земля леопарда» радуют глаз жёлтыми солнышками — здесь расцвели приморские подснежники, амурские адонисы. Для жителей центральной России подснежники — крокусы, а для нас, дальневосточников, именно нежные адонисы.

Сотрудник отдела туризма нацпарка «Земля леопарда» Петр Сонин сфотографировал первые цветы 2025 года. Они согревают душу и ярче любых других признаков наступающей весны говорят о том, что зиме пора уходить. Пора! — С каждым мартовским днём всё теплее и теплее, в лесу началась прекрасная пора: после холодной зимы просыпается всё живое, и первоцветы — первые предвестники этого, — подчеркнули в пресс-службе «Земли леопарда». Фото: Петр Сонин. @amurleo_land Скоро и сопки в пригороде Владивостока — в районе Шаморы, в Ботаническом саду — тоже покроются адонисами. Не рвите его в букеты, пожалуйста! Пусть украшает сопки. Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как в Приморье мошенники включили цветы в свою схему обмана. Опасный подарок: букет на 8 марта может стоить женщинам в Приморье миллионы Узнать подробнее