Робкие шаги весны: плюсовые температуры приходят в Приморский край

Posted 4 марта, 23:18
Published 4 марта, 23:18
Modified 4 марта, 23:20
Updated 4 марта, 23:20
По сообщениям Примгидромета, сегодня погоду в Приморье определяет циклон. И хотя день обойдётся без осадков, возможно, облака всё же затянут небо. Ветер северный умеренный. Температура воздуха по краю поднимется до +5°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный сменит направление на южное в течение дня и слегка умерит силу. Особых морозов не ожидается, но и весеннего тепла пока ждать не стоит: днём — до +1°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, приятной ли будет погода на 8 Марта в Приморском крае.