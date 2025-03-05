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Posted 4 марта, 23:18

Published 4 марта, 23:18

Modified 4 марта, 23:20

Updated 4 марта, 23:20

В Приморском крае морозы постепенно отступают

Робкие шаги весны: плюсовые температуры приходят в Приморский край

4 марта 2025, 23:18
Фото: vostokmedia.com.

В Приморском крае морозы постепенно отступают

Сюжет
Погода
Весна приходит в Приморье осторожно, неспешно — морозы отступают постепенно, зима сдаёт позиции, но ещё пытается удержаться.

По сообщениям Примгидромета, сегодня погоду в Приморье определяет циклон. И хотя день обойдётся без осадков, возможно, облака всё же затянут небо. Ветер северный умеренный. Температура воздуха по краю поднимется до +5°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северный сменит направление на южное в течение дня и слегка умерит силу. Особых морозов не ожидается, но и весеннего тепла пока ждать не стоит: днём — до +1°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, приятной ли будет погода на 8 Марта в Приморском крае.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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