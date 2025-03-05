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Posted 5 марта, 02:25

Published 5 марта, 02:25

Modified 5 марта, 02:27

Updated 5 марта, 02:27

Снегопад и гололедица обрушатся на Приморский край в праздничный день

Шикарный сюрприз на восьмое марта: морозы ниже -30, снег и гололед накроют Приморье

5 марта 2025, 02:25
Фото: 1MI.

Снегопад и гололедица обрушатся на Приморский край в праздничный день

Сюжет
Погода
Международный женский день в Приморье омрачит снежный циклон. Затем погода предподнесет запоздалый подарок жительницам региона.

Погода в праздничные выходные будет переменчивой, сообщает Примгидромет.

В ночь на субботу китайский циклон накроет регион. На юге начнется снег, температура воздуха упадет до -31 °С. Днем осадки накроют многие районы края. Гололед осложнит обстановку на дорогах. Вместе с фронтами в Приморье наведается оттепель до +6 °С, только на севере сохранится легкий минус.

В ночь на воскресенье синоптическая ситуация стабилизируется. Ночные температуры повысятся до -2 — -21 °С. Максимальный температурный фон будет колебаться от +3 до +11 °С.

Во Владивостоке в субботу возможны небольшие осадки, дороги окажутся в ледяных оковах. Также в городе задует сильный ветер. Воздух прогреется до +3 °С. В воскресенье будет ветрено, но столбики термометров поднимутся до +7 °С.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как первые предвестники весны распустились в дальневосточной столице.

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