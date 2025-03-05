Шикарный сюрприз на восьмое марта: морозы ниже -30, снег и гололед накроют Приморье

Posted 5 марта, 02:25
Published 5 марта, 02:25
Modified 5 марта, 02:27
Updated 5 марта, 02:27
Погода в праздничные выходные будет переменчивой, сообщает Примгидромет.
В ночь на субботу китайский циклон накроет регион. На юге начнется снег, температура воздуха упадет до -31 °С. Днем осадки накроют многие районы края. Гололед осложнит обстановку на дорогах. Вместе с фронтами в Приморье наведается оттепель до +6 °С, только на севере сохранится легкий минус.
В ночь на воскресенье синоптическая ситуация стабилизируется. Ночные температуры повысятся до -2 — -21 °С. Максимальный температурный фон будет колебаться от +3 до +11 °С.
Во Владивостоке в субботу возможны небольшие осадки, дороги окажутся в ледяных оковах. Также в городе задует сильный ветер. Воздух прогреется до +3 °С. В воскресенье будет ветрено, но столбики термометров поднимутся до +7 °С.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как первые предвестники весны распустились в дальневосточной столице.