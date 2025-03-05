Шикарный сюрприз на восьмое марта: морозы ниже -30, снег и гололед накроют Приморье

В ночь на субботу китайский циклон накроет регион. На юге начнется снег, температура воздуха упадет до -31 °С. Днем осадки накроют многие районы края. Гололед осложнит обстановку на дорогах. Вместе с фронтами в Приморье наведается оттепель до +6 °С, только на севере сохранится легкий минус.