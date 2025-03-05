Система очищается изнутри: полицейский оказался под следствием в Приморье

Posted 4 марта, 23:40
Published 4 марта, 23:40
Modified 4 марта, 23:42
Updated 4 марта, 23:42
Полицейский из Уссурийска подозревается во взяточничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморскому краю.
По версии следствия, в августе 2023 года сотрудник ДПС получил 30 000 рублей от автомобилиста, который попал в ДТП без водительского удостоверения. Предположительно, деньги он получил за то, что не привлек водителя, лишенного автоправ ранее, к ответственности.
Фигуранта заключили под стражу. Руководство регионального УМВД назначило проверку.
«В случае подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», — подчеркнули в пресс-службе полиции.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как мужчина незаконно пытался сдать экзамен для получения прав в Приморском крае.