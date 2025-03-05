Система очищается изнутри: полицейский оказался под следствием в Приморье

По версии следствия, в августе 2023 года сотрудник ДПС получил 30 000 рублей от автомобилиста, который попал в ДТП без водительского удостоверения. Предположительно, деньги он получил за то, что не привлек водителя, лишенного автоправ ранее, к ответственности.