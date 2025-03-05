vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 4 марта, 23:40

Published 4 марта, 23:40

Modified 4 марта, 23:42

Updated 4 марта, 23:42

Система очищается изнутри: полицейский оказался под следствием в Приморье

Система очищается изнутри: полицейский оказался под следствием в Приморье

4 марта 2025, 23:40
Фото: sledcom25.
Сюжет
ДПС
Силовикам пришлось заковать в наручники своего же коллегу в Приморском крае. Является ли правоохранитель преступником на самом деле?

Полицейский из Уссурийска подозревается во взяточничестве, сообщает пресс-служба Следственного комитета России по Приморскому краю.

По версии следствия, в августе 2023 года сотрудник ДПС получил 30 000 рублей от автомобилиста, который попал в ДТП без водительского удостоверения. Предположительно, деньги он получил за то, что не привлек водителя, лишенного автоправ ранее, к ответственности.

Фигуранта заключили под стражу. Руководство регионального УМВД назначило проверку.

«В случае подтверждении вины он будет уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям и понесет наказание в установленном законом порядке, а его руководители привлечены к дисциплинарной ответственности», — подчеркнули в пресс-службе полиции.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как мужчина незаконно пытался сдать экзамен для получения прав в Приморском крае.

Дал на лапу, но не тому: громкую аферу раскрыли силовики под прикрытием в Приморье
Узнать подробнее
Читайте также:
Капот смяло от удара: мужчина погиб после чудовищного ДТП во Владивостоке«15 миллионов за голову»: подробности жесткого ДТП во ВладивостокеМаленький ребенок попал под машину на Тихой во Владивостоке
#Новости#Общество#Владивосток#Уссурийск#ДПС#Полиция#УМВД#Автомобилист#Экзамен#Приморский край#ДТП
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика