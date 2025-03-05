Смотреть со звуком: котик залаял после нападения собак в Приморье — видео

Posted 5 марта, 03:00
Published 5 марта, 03:00
Modified 5 марта, 03:02
Updated 5 марта, 03:02
В дальневосточной столице в районе Эгершельда сотрудники реабилитационного центра «Тюлень» спасли покусанную ларгу. «Сердитый пузырь», по словам специалистов, выжил после нападения собак, которые нанесли увечья бедолаге. Раны обнаружили на голове и хвосте. Стоит отметить, что увечья уже зарубцевались, но требуют обработки.
На следующей неделе морской котик переедет в уличный вольер, а пока он проходит карантин.
На кадрах видно, что тюлень успешно переживает сезон линьки.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как «озабоченные» ларги смутили неполовозрелых тюленей в Приморском крае.