Смотреть со звуком: котик залаял после нападения собак в Приморье — видео

В дальневосточной столице в районе Эгершельда сотрудники реабилитационного центра «Тюлень» спасли покусанную ларгу. «Сердитый пузырь», по словам специалистов, выжил после нападения собак, которые нанесли увечья бедолаге. Раны обнаружили на голове и хвосте. Стоит отметить, что увечья уже зарубцевались, но требуют обработки.