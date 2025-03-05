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Posted 5 марта, 03:00

Published 5 марта, 03:00

Modified 5 марта, 03:02

Updated 5 марта, 03:02

Гавкающий тюлень попал на камеру в Приморском крае

Смотреть со звуком: котик залаял после нападения собак в Приморье — видео

5 марта 2025, 03:00
Фото: Изображение Midjourney.

Гавкающий тюлень попал на камеру в Приморском крае

Сюжет
Пожар
Ларгу сняли с льдины во Владивостоке. Сейчас бедолага проходит карантин в реабилитационном центре. Также специалисты поведали о дальнейшей судьбе животного.

В дальневосточной столице в районе Эгершельда сотрудники реабилитационного центра «Тюлень» спасли покусанную ларгу. «Сердитый пузырь», по словам специалистов, выжил после нападения собак, которые нанесли увечья бедолаге. Раны обнаружили на голове и хвосте. Стоит отметить, что увечья уже зарубцевались, но требуют обработки.

На следующей неделе морской котик переедет в уличный вольер, а пока он проходит карантин.

На кадрах видно, что тюлень успешно переживает сезон линьки.

Видео: tulandvsevse.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как «озабоченные» ларги смутили неполовозрелых тюленей в Приморском крае.

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