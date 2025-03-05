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Posted 5 марта, 01:14

Published 5 марта, 01:14

Modified 5 марта, 01:16

Updated 5 марта, 01:16

Звук сирен раздался по всему Приморскому краю

Тревожные сирены взвыли над Приморьем — видео

5 марта 2025, 01:14
Фото: Изображение Midjourney.

Звук сирен раздался по всему Приморскому краю

Сюжет
Люди
День «Х» настал. Масштабное оповещение разлетелось по всем уголкам Приморского края. Владивосток не исключение.

В регионе утро началось с всеобъемлющей проверки. Профильные ведомства оценили работу систем оповещения в крае.

В дальневосточной столице, судя по кадрам, оборудование функционирует более, чем хорошо. По словам горожанина, сирены взвыли ровно в 10:40 и «орали» ровно две минуты.

На кадрах слышно, что звук был достаточно отчетливым. Вероятно, в случае чего, население муниципалитета будет своевременно уведомлено о важном.

Видео: vostokmedia.com.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что толчки в Японском море взволновали народного синоптика Руслана Юрковского. Метеоблогер не исключал, что нестабильная обстановка могла «аукнуться» в Приморском крае.

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