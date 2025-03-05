Тревожные сирены взвыли над Приморьем — видео

Posted 5 марта, 01:14
Published 5 марта, 01:14
Modified 5 марта, 01:16
Updated 5 марта, 01:16
В регионе утро началось с всеобъемлющей проверки. Профильные ведомства оценили работу систем оповещения в крае.
В дальневосточной столице, судя по кадрам, оборудование функционирует более, чем хорошо. По словам горожанина, сирены взвыли ровно в 10:40 и «орали» ровно две минуты.
На кадрах слышно, что звук был достаточно отчетливым. Вероятно, в случае чего, население муниципалитета будет своевременно уведомлено о важном.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что толчки в Японском море взволновали народного синоптика Руслана Юрковского. Метеоблогер не исключал, что нестабильная обстановка могла «аукнуться» в Приморском крае.