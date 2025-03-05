В январе в рамках ОМС было выполнено 245 тыс. рентгенов и флюорографий с помощью ИИ

Posted 5 марта, 16:47
Published 5 марта, 16:47
Modified 5 марта, 16:47
Updated 5 марта, 16:47
Кроме того, за этот же месяц в десяти регионах страны технологии искусственного интеллекта были задействованы в процессе анализа свыше 15 тысяч компьютерных томографий органов грудной клетки. Об этом проинформировала заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ольга Царева, выступая на тематическом круглом столе «Цифровая эра медицины: умные сервисы и внедрение искусственного интеллекта», который прошел в рамках форума «Здоровое общество». Об этом пишет ria.ru.
Согласно программе государственных гарантий, средние показатели финансовых затрат на осуществление ряда диагностических процедур в рамках системы ОМС определены с учетом финансовых средств, направленных на приобретение и использование медицинского оборудования, функционирующего на основе искусственного интеллекта.
Начиная с 2025 года, помимо маммографии, финансирование будет выделяться на внедрение систем помощи в принятии врачебных решений при проведении рентгенографии, флюорографии и компьютерной томографии грудной клетки.
В 2024 году в тридцати регионах России была организована процедура проведения и регистрации маммографий с применением технологий искусственного интеллекта. Общее количество оказанных услуг превысило миллион, а общая сумма затрат составила около 360 миллионов рублей.
Согласно заявлению Царевой, наблюдается устойчивая тенденция к расширению применения систем поддержки врачебных решений. Только за первый месяц текущего года количество маммографических исследований, выполненных с использованием искусственного интеллекта в амбулаторных условиях, достигло почти 90 тысяч, что на 37% превышает показатели за аналогичный период предыдущего года.
Также она отметила, что помимо расшифровки результатов анализов, ИИ открывает и другие возможности для применения в сфере здравоохранения. В период с 2023 по 2024 год в ряде российских регионов был реализован пилотный проект, направленный на отслеживание состояния здоровья пациентов с применением современных технологий удаленного мониторинга — индивидуальных медицинских помощников.
Цель данного проекта — аккумулировать стандартизированные данные о здоровье граждан в единой системе, предоставляя лечащему врачу полный доступ к информации о пациенте без необходимости изучать дневник наблюдений.
Заместитель председателя ФОМС подчеркнула, что систематизированные данные, обработанные с использованием технологий искусственного интеллекта, позволят врачам оперативно реагировать на значимые изменения в показателях здоровья пациента и предотвращать развитие осложнений, а пациентам — своевременно получать необходимую медицинскую помощь.