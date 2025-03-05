В январе в рамках ОМС было выполнено 245 тыс. рентгенов и флюорографий с помощью ИИ

Кроме того, за этот же месяц в десяти регионах страны технологии искусственного интеллекта были задействованы в процессе анализа свыше 15 тысяч компьютерных томографий органов грудной клетки. Об этом проинформировала заместитель председателя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Ольга Царева, выступая на тематическом круглом столе «Цифровая эра медицины: умные сервисы и внедрение искусственного интеллекта», который прошел в рамках форума «Здоровое общество». Об этом пишет ria.ru.