Вслед за ценами бегут: Приморье вошло в ТОП-10 регионов с высокими зарплатами

Некоторые приморцы с ужасом наблюдают за ценами в местных магазинах. Цены на определенные товары неумолимо растут, а суммы в кошельках не у всех увеличиваются. Однако, по данным экспертов «Авито Работы», средняя зарплата в Приморье выросла за год. Более того, регион занял шестое место в рейтинге высоких зарплатных предложений.