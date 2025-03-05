Вслед за ценами бегут: Приморье вошло в ТОП-10 регионов с высокими зарплатами

Posted 5 марта, 03:43
Published 5 марта, 03:43
Modified 5 марта, 03:45
Updated 5 марта, 03:45
Некоторые приморцы с ужасом наблюдают за ценами в местных магазинах. Цены на определенные товары неумолимо растут, а суммы в кошельках не у всех увеличиваются. Однако, по данным экспертов «Авито Работы», средняя зарплата в Приморье выросла за год. Более того, регион занял шестое место в рейтинге высоких зарплатных предложений.
Самые высокооплачиваемые вакансии представлены в разделе доставок и логистике в Магаданском области, где соискателем предлагают в среднем 166 218 рублей. В этом же регионе неплохая обстановка сложилась для строителей — 161 886 рублей.
Серебро достается Чукотке, где средняя зарплата составила 96 228 рублей. Замыкает тройку Сахалинская область с 84 429 рублями. Москва заняла четвертое место в списке со средним предложением в 81 176 рублей. На пятой позиции Якутия, где кандидатам в среднем обещают 79 900 рублей.
Приморский край расположился на шестом месте с 79 132 рублями. Стоит отметить, что за год средняя заработная плата, предлагаемая соискателям, увеличилась на 16%.
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