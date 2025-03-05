vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости
vostokmedia.com
ГлавноеВсе новости

Posted 5 марта, 03:43

Published 5 марта, 03:43

Modified 5 марта, 03:45

Updated 5 марта, 03:45

Средняя зарплата выросла на 16% в Приморском крае

Вслед за ценами бегут: Приморье вошло в ТОП-10 регионов с высокими зарплатами

5 марта 2025, 03:43
Фото: 1MI.

Средняя зарплата выросла на 16% в Приморском крае

Сюжет
Цены
Положительная тенденция замечена в Приморье. Местные предприниматели готовы платить работникам почти столько же, сколько предлагают соискателям в Москве.

Некоторые приморцы с ужасом наблюдают за ценами в местных магазинах. Цены на определенные товары неумолимо растут, а суммы в кошельках не у всех увеличиваются. Однако, по данным экспертов «Авито Работы», средняя зарплата в Приморье выросла за год. Более того, регион занял шестое место в рейтинге высоких зарплатных предложений.

Самые высокооплачиваемые вакансии представлены в разделе доставок и логистике в Магаданском области, где соискателем предлагают в среднем 166 218 рублей. В этом же регионе неплохая обстановка сложилась для строителей — 161 886 рублей.

Серебро достается Чукотке, где средняя зарплата составила 96 228 рублей. Замыкает тройку Сахалинская область с 84 429 рублями. Москва заняла четвертое место в списке со средним предложением в 81 176 рублей. На пятой позиции Якутия, где кандидатам в среднем обещают 79 900 рублей.

Приморский край расположился на шестом месте с 79 132 рублями. Стоит отметить, что за год средняя заработная плата, предлагаемая соискателям, увеличилась на 16%.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, почему количество самозанятый растет с каждым годом.

Революция на рынке труда: почему жители Приморья стремятся стать самозанятыми?
Узнать подробнее
#Новости#Чукотка#Сахалинская область#Якутия#Магаданская область#Владивосток#Зарплата#Цены#Москва#Приморский край#Приморье#Происшествия
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт vostokmedia.com обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Восток-Медиа». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-77373 от 25 декабря 2019 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

И.о. главного редактора: Голубь Андрей Александрович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Реклама: [email protected] (часовой пояс +7 к Мск, UTC+10 (GMT+10))

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика