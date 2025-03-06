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Posted 6 марта, 04:12

Published 6 марта, 04:12

Modified 6 марта, 04:14

Updated 6 марта, 04:14

Антисанитария и вонь: в ужасных условиях жили «некровные деточки» во Владивостоке

Антисанитария и вонь: в ужасных условиях жили «некровные деточки» во Владивостоке

6 марта 2025, 04:12
Сюжет
Суд
Жители Владивостока приютили у себя в квартире животных, нуждающихся в доме. История трогательная, но имеет обратную стороны медали, которая дурно пахнет. Да и выглядит она, мягко говоря, не очень.

В дальневосточной столице квартира стала пристанищем для нескольких крупных собак и кошек, сообщает пресс-служба прокуратуры. Приморцы подарили дом братьям нашим меньшим, но жильцы многоэтажки устали мириться с громким соседством и жуткими запахами, которые доносились из зловонного помещения.

Горе-хозяева, мягко говоря, пренебрегали уходом за животными и систематической уборкой. Горы мусора, экскременты и скопления насекомых тому подтверждение. Сотрудники надзорного ведомства отметили, что состояние жилплощади представляет опасность не только для питомцев, но и для окружающих.

«Прокурор района обратился в суд, который обязал собственников привести жилье в санитарное состояние и запретил дальнейшее содержание в нем животных», — подчеркнули в пресс-службе ведомтсва.

Пять огромных псов переданы в приют для бездомышей.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае совсем скоро вступит в силу законопроект, касающийся содержания питомцев.

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