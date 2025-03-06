Антисанитария и вонь: в ужасных условиях жили «некровные деточки» во Владивостоке

Posted 6 марта, 04:12
Published 6 марта, 04:12
Modified 6 марта, 04:14
Updated 6 марта, 04:14
В дальневосточной столице квартира стала пристанищем для нескольких крупных собак и кошек, сообщает пресс-служба прокуратуры. Приморцы подарили дом братьям нашим меньшим, но жильцы многоэтажки устали мириться с громким соседством и жуткими запахами, которые доносились из зловонного помещения.
Горе-хозяева, мягко говоря, пренебрегали уходом за животными и систематической уборкой. Горы мусора, экскременты и скопления насекомых тому подтверждение. Сотрудники надзорного ведомства отметили, что состояние жилплощади представляет опасность не только для питомцев, но и для окружающих.
«Прокурор района обратился в суд, который обязал собственников привести жилье в санитарное состояние и запретил дальнейшее содержание в нем животных», — подчеркнули в пресс-службе ведомтсва.
Пять огромных псов переданы в приют для бездомышей.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что в Приморском крае совсем скоро вступит в силу законопроект, касающийся содержания питомцев.