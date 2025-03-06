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Posted 6 марта, 00:27

Published 6 марта, 00:27

Modified 6 марта, 02:25

Updated 6 марта, 02:25

Многодетная мать больше года нарушала закон в Приморском крае

Больше года была преступницей: мать десятерых детей пошла под суд в Приморье

6 марта 2025, 00:27
Фото: Изображение Midjourney.

Многодетная мать больше года нарушала закон в Приморском крае

Сюжет
Суд
В Приморье женщина целый год являлась дурным примером для собственных детей, которых, к слову, десять. Более того, дама решилась на несусветную наглость, заявившись в МФЦ, требовать немыслимое.

Многодетная мать слишком далеко зашла с «липовыми» автоправами, сообщает пресс-служба судебной системы Приморского края.

Следствием установлено, что женщина заказала поддельное водительское удостоверение за 100 000 рублей. Затем она получила их в почтовом отделении заказным письмом. Автоледи пользовалась «филькиной грамотой» более года.

Выйдя замуж, она сменила фамилию и решила обновить автоправа, прекрасно понимая, что имеющиеся — подделка. В МФЦ обман раскрыли.

«Суд признал женщину виной по ч.3 ст. 327 УК РФ и назначил ей наказание в виде 5 месяцев ограничения свободы», — отметили в пресс-службе ведомства.

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