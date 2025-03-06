Больше года была преступницей: мать десятерых детей пошла под суд в Приморье

Многодетная мать больше года нарушала закон в Приморском крае

Сюжет Суд

В Приморье женщина целый год являлась дурным примером для собственных детей, которых, к слову, десять. Более того, дама решилась на несусветную наглость, заявившись в МФЦ, требовать немыслимое.