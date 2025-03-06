Что сотворили с 11 отловленными тиграми в Приморском крае — подробно

Также возвращены в дикую природу после осмотров и «номера 10 и 11» — два молодых самца. Первый был пойман 26 февраля недалеко от Андреевки (подозревался в нападении на бесхозных лошадей, но это не факт). Второй был пойман через сутки в районе поселка Тихий. Отметим, доказательств тому, что он нападал на коров, тоже нет.