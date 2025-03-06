Что сотворили с 11 отловленными тиграми в Приморском крае — подробно

Posted 6 марта, 01:21
Published 6 марта, 01:21
Modified 6 марта, 01:23
Updated 6 марта, 01:23
Список «Ну вот ты и попался» открыл 18 декабря 2024 года юный тигр, беспокоивший жителей села Эбергард. По неизвестным причинам он слишком рано остался без матери. Юность и неопытность — вот те два фактора, которые были учтены при решении его судьбы. Юнец временно остался в центре реабилитации в селе Алексеевка, где набирается ума-разума.
Второй в списке — взрослый тигр, отловленный 9 января в районе села Филипповка. После осмотра выяснилось, что тигр здоров, — и потому он был выпущен в малонаселенном районе края.
Третий случай — трагический. Возле села Зимники 15 января был застрелен тигр. Ранее он напал на человека. Но не просто так. Как показал осмотр, животное было ранено браконьерами — и все люди стали для него врагами.
А вот отловленный 2 февраля неподалёку от села Барабаш взрослый самец был выпущен в дикую природу после осмотра. Он здоров. «Этот тигр подозревался в нападении на собак, но есть сомнения, что это именно он», — прокомментировали в АНО «Центр „Амурский тигр“.
Трогательная история произошла с «номером пять». В поселок Ольга пришёл юный тигренок, малыш. Где его мама — неизвестно, возможно, что она стала жертвой браконьеров. Тигренок был истощен, но вовремя доставлен в центр реабилитации, где и живёт в данный момент. Пока не вырастет.
С тигром, что был отловлен за зиму шестым — 10 февраля в районе посёлка Приморский, все оказалось непросто.
— Этот взрослый самец был крайне ослаблен, погиб при транспортировке. У него обнаружили застарелое огнестрельное ранение, другие травмы, нанесенные человеком. Скорее всего, именно этот тигр — причина почти всех конфликтных ситуаций в «треугольнике» Филипповка-Барабаш-Приморский. После отлова этого тигра сообщения о конфликтных случаях с этой территории практически полностью сошли на нет, — прокомментировали в центре «Амурский тигр».
Через три дня, 13 февраля, рядом с Андреевкой поймали молодого самца. У него были обнаружены травмы, полученные в схватках с сородичами. На домашних животных и собак он не нападал, но подходил близко к селу. Теперь набирается сил в центре реабилитации.
Пока что оставлена в центре реабилитации пойманная 16 февраля в пригороде Дальнереченская молодая — юная — тигрица. Она помещена в один вольер с «номером один» — самцом, что был отловлен у Эбергарда. Велика вероятность того, что это брат и сестра.
В День защитника Отечества недалеко от села Красный Яр отловили молодую тигрицу, которая повадилась таскать собак. К этому ее вынудило падение численности копытных на охотугодьях. Осмотр показал — животное здорово. А потому тигрица возвращена в дикую природу — в район, где достаточно копытных.
Также возвращены в дикую природу после осмотров и «номера 10 и 11» — два молодых самца. Первый был пойман 26 февраля недалеко от Андреевки (подозревался в нападении на бесхозных лошадей, но это не факт). Второй был пойман через сутки в районе поселка Тихий. Отметим, доказательств тому, что он нападал на коров, тоже нет.
В центре «Амурский тигр» пояснили, почему то и дело возникает формулировка «подозревался в нападении на домашний скот, собак, но…».
— Ловушки по отлову крупных хищников, к сожалению, не избирательны и не умеют самостоятельно определять «конфликтный» хищник в нее идет или нет. Они просто срабатывают. Именно с этим связано достаточно большое число отловов полностью здоровых животных, которые, «попавшись», проходят осмотр и, если все в порядке, возвращаются в дикую природу на других участках ареала, привнося туда новые гены. Нередки даже случаи «спуска» ловушек обычными котами и собаками. Было и такое. Из них тоже никто не пострадал, — разъяснили специалисты центра.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, кто, зачем и за какие выгоды с небывалым энтузиазмом принялся создавать мифы о том, что тигры — враги людям.