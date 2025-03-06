Чудовищная череда событий: роковые случайности происходят на ГРЭС в Приморье

Posted 6 марта, 06:00
Published 6 марта, 06:00
Modified 6 марта, 06:02
Updated 6 марта, 06:02
Сразу несколько несчастных случаев произошло на территориях электростанций в Приморье, сообщает пресс-служба прокуратуры.
3 марта 2025 года в Пожарском районе два сотрудника получили ожоги на территории ГРЭС. На следующий день пострадал работник Партизанской электростанции — на электромонтера упали стройматериалы.
Все пострадавшие госпитализированы. Прокуратура разбирается в обстоятельствах произошедшего и контролирует доследственные проверки.
«Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере охраны труда, соблюдению техники безопасности при организации и производстве работ», — отметили в прокуратуре.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как рабочая травма оставила многодетную семью без средств для существования в Приморском крае.