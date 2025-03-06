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Posted 6 марта, 06:00

Published 6 марта, 06:00

Modified 6 марта, 06:02

Updated 6 марта, 06:02

Три несчастных случая за два дня произошли на электростанциях в Приморском крае

Чудовищная череда событий: роковые случайности происходят на ГРЭС в Приморье

6 марта 2025, 06:00

Три несчастных случая за два дня произошли на электростанциях в Приморском крае

Сюжет
Травма
Сотрудники энергоснабжающих предприятий пострадали на рабочих местах. Как приморцы оказались в медучреждениях? — Разбираются специалисты.

Сразу несколько несчастных случаев произошло на территориях электростанций в Приморье, сообщает пресс-служба прокуратуры.

3 марта 2025 года в Пожарском районе два сотрудника получили ожоги на территории ГРЭС. На следующий день пострадал работник Партизанской электростанции — на электромонтера упали стройматериалы.

Все пострадавшие госпитализированы. Прокуратура разбирается в обстоятельствах произошедшего и контролирует доследственные проверки.

«Надзорное ведомство даст оценку исполнению требований законодательства в сфере охраны труда, соблюдению техники безопасности при организации и производстве работ», — отметили в прокуратуре.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как рабочая травма оставила многодетную семью без средств для существования в Приморском крае.

Роковая травма отца: многодетная семья осталась без средств на жизнь в Приморье
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