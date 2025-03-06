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Posted 5 марта, 23:23

Published 5 марта, 23:23

Modified 5 марта, 23:25

Updated 5 марта, 23:25

Весенняя погода утверждается в Приморском крае

Чувствуете? Потеплело: в Приморье — плюсовые температуры, но надолго ли?

5 марта 2025, 23:23
Фото: vostokmedia.com.

Весенняя погода утверждается в Приморском крае

Сюжет
Погода
В конце рабочей недели, перед Международным женским днем, небесная канцелярия решила угодить жителям Приморья и постепенно повышает температуру воздуха. Но надолго ли?

По сообщениям Примгидромета, сегодня над Приморьем царит антициклон — погода без осадков, ветер снова северо-западный и традиционно сильный. Воздух прогреется по краю до +4°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный временами сильный. Традиционно по утрам весьма прохладно — до -7°C, а вот днём — 0…+2°C.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой сюрприз придумала небесная канцелярия для приморцев на 8 Марта.

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#Новости#Погода#Владивосток#Приморский край#Приморье
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