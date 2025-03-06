Чувствуете? Потеплело: в Приморье — плюсовые температуры, но надолго ли?

Posted 5 марта, 23:23
Published 5 марта, 23:23
Modified 5 марта, 23:25
Updated 5 марта, 23:25
По сообщениям Примгидромета, сегодня над Приморьем царит антициклон — погода без осадков, ветер снова северо-западный и традиционно сильный. Воздух прогреется по краю до +4°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный временами сильный. Традиционно по утрам весьма прохладно — до -7°C, а вот днём — 0…+2°C.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, какой сюрприз придумала небесная канцелярия для приморцев на 8 Марта.