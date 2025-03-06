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Posted 6 марта, 04:20

Published 6 марта, 04:20

Modified 6 марта, 04:22

Updated 6 марта, 04:22

Депутат Максим Иванов назначен в дальневосточный координационный совет ЕР

Депутат Максим Иванов назначен в дальневосточный координационный совет ЕР

6 марта 2025, 04:20
Фото: 1MI.
Сюжет
Назначение
В Дальневосточном координационном совете «Единой России» — кадровое обновление. Заместителем председателя совета назначен Максим Иванов.

Такое решение принял президиум генерального совета партии.

Максим Иванов — секретарь Хабаровского краевого отделения «ЕР» и депутат Госдумы от региона — будет курировать вопросы работы партии в ДФО, в том числе — контроль за ходом выборов в регионах и работу с кадрами.

Депутат Госдумы Виктор Пинский по-прежнему возглавляет Дальневосточный координационный совет «ЕР».

Напомним, ранее и Пинский, и Иванов стали уполномоченными на выборах этого года в регионах ДФО. Виктор Пинский будет курировать подготовку однопартийцев к голосованию Камчатском крае и Еврейской области, Максим Иванов — в Магаданской области.

#Новости#Общество#Владивосток#Назначение#Приморский край#Приморье
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