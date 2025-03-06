Депутат Максим Иванов назначен в дальневосточный координационный совет ЕР

Posted 6 марта, 04:20
Published 6 марта, 04:20
Modified 6 марта, 04:22
Updated 6 марта, 04:22
Такое решение принял президиум генерального совета партии.
Максим Иванов — секретарь Хабаровского краевого отделения «ЕР» и депутат Госдумы от региона — будет курировать вопросы работы партии в ДФО, в том числе — контроль за ходом выборов в регионах и работу с кадрами.
Депутат Госдумы Виктор Пинский по-прежнему возглавляет Дальневосточный координационный совет «ЕР».
Напомним, ранее и Пинский, и Иванов стали уполномоченными на выборах этого года в регионах ДФО. Виктор Пинский будет курировать подготовку однопартийцев к голосованию Камчатском крае и Еврейской области, Максим Иванов — в Магаданской области.