Действовали по приколу: дети «мерились» огнем и пожалели об этом в Приморье

Пятеро ребят шли по полю около поселка. Один из юных приморцев поджег сухую траву, как выяснилось, ради «шутки». Его приятель поддержал сомнительную идею и тоже взялся за спички. Если инициатор возмутительного инцидента сумел потушить огонь, то второй товарищ не смог ликвидировать возгорание.