Действовали по приколу: дети «мерились» огнем и пожалели об этом в Приморье

Posted 6 марта, 01:53
Published 6 марта, 01:53
Modified 6 марта, 01:55
Updated 6 марта, 01:55
В Пограничном районе дети устроили пожар, но не растерялись и вызвали спасателей, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Пятеро ребят шли по полю около поселка. Один из юных приморцев поджег сухую траву, как выяснилось, ради «шутки». Его приятель поддержал сомнительную идею и тоже взялся за спички. Если инициатор возмутительного инцидента сумел потушить огонь, то второй товарищ не смог ликвидировать возгорание.
Ветер подхватил пламя, которое стремительно распространялось по полю. Сначала дети пытались противостоять бушующей стихии, но потом осознали, что без помощи пожарных не обойтись.
Огнеборцы своевременно потушили траву и сообщили о происшествии в полицию.
«Решается вопрос о привлечении родителей малолетних поджигателей к административной ответственности по статье 5.35 КоАП РФ „Неисполнение родителями или иными законными представителями несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних“», — отметили в пресс-службе УМВД.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как мужчина рисковал жизнями земляков в Приморском крае.