Ефимов рассказал о планах по реорганизации участка в Черемушках по программе КРТ

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, со своей стороны, рассказал, что большая часть территории будет задействована для строительства жилья в рамках программы реновации, общая площадь домов должна составить 41,8 тысячи квадратных метров. На первых этажах планируется размещение торговых точек, предприятий общественного питания и служб бытового сервиса, что обеспечит более 40 рабочих мест. В рамках проекта предполагается обустройство и озеленение придомовой территории, а также установка детских и спортивных площадок. Для удобства жителей построят подземный паркинг.