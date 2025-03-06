Ефимов рассказал о планах по реорганизации участка в Черемушках по программе КРТ

Posted 6 марта, 14:49
Published 6 марта, 14:49
Modified 6 марта, 14:56
Updated 6 марта, 14:56
Заммэра также добавил, что участок площадью 1,17 гектара находится по адресу: улица Херсонская, владение 35. Здесь в течение пяти лет будут возведены жилые дома для целей программы реновации и прочих нужд города, а также различные коммунальные объекты.
Ефимов рассказал, что инвестиционные вложения в развитие территории ожидаются на уровне 6,4 миллиарда рублей, а ежегодный эффект для бюджета составит 23,8 миллиона рублей, пишет mos.ru. Территория располагается рядом со станциями метро «Калужская» и «Воронцовская».
Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, со своей стороны, рассказал, что большая часть территории будет задействована для строительства жилья в рамках программы реновации, общая площадь домов должна составить 41,8 тысячи квадратных метров. На первых этажах планируется размещение торговых точек, предприятий общественного питания и служб бытового сервиса, что обеспечит более 40 рабочих мест. В рамках проекта предполагается обустройство и озеленение придомовой территории, а также установка детских и спортивных площадок. Для удобства жителей построят подземный паркинг.
В рамках программы КРТ на неэффективно используемых участках в России предполагается построить новые объекты недвижимости, в том числе жилье для жителей города по программе реновации.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реорганизации двух участков в САО и ЮЗАО. Известно, что в Москве на данный момент осуществляются 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.