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Posted 6 марта, 14:49

Published 6 марта, 14:49

Modified 6 марта, 14:56

Updated 6 марта, 14:56

Ефимов рассказал о планах по реорганизации участка в Черемушках по программе КРТ

Ефимов рассказал о планах по реорганизации участка в Черемушках по программе КРТ

6 марта 2025, 14:49
Фото: Пресс-служба Комплекса градостроительной политики и строительства города Москвы.
Как рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов, задачи по осуществлению редевелопмента возложены на назначенного городом оператора.

Заммэра также добавил, что участок площадью 1,17 гектара находится по адресу: улица Херсонская, владение 35. Здесь в течение пяти лет будут возведены жилые дома для целей программы реновации и прочих нужд города, а также различные коммунальные объекты.

Ефимов рассказал, что инвестиционные вложения в развитие территории ожидаются на уровне 6,4 миллиарда рублей, а ежегодный эффект для бюджета составит 23,8 миллиона рублей, пишет mos.ru. Территория располагается рядом со станциями метро «Калужская» и «Воронцовская».

Министр правительства Москвы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман, со своей стороны, рассказал, что большая часть территории будет задействована для строительства жилья в рамках программы реновации, общая площадь домов должна составить 41,8 тысячи квадратных метров. На первых этажах планируется размещение торговых точек, предприятий общественного питания и служб бытового сервиса, что обеспечит более 40 рабочих мест. В рамках проекта предполагается обустройство и озеленение придомовой территории, а также установка детских и спортивных площадок. Для удобства жителей построят подземный паркинг.

В рамках программы КРТ на неэффективно используемых участках в России предполагается построить новые объекты недвижимости, в том числе жилье для жителей города по программе реновации.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о реорганизации двух участков в САО и ЮЗАО. Известно, что в Москве на данный момент осуществляются 302 проекта КРТ общей площадью около 4,2 тысячи гектаров.

#Общество
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