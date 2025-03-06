Экстремизм у подъезда: в Приморье дележка парковки обернулась переездом в колонию

Posted 6 марта, 05:38
Published 6 марта, 05:38
Modified 6 марта, 05:40
Updated 6 марта, 05:40
На скамье подсудимых оказался мужчина из-за подозрений в экстремизме, сообщает пресс-служба прокуратуры.
Фигуранта признали виновным в унижении людей по признаку национальности. Также доказано, что он угрожал потерпевшим.
В июле 2024 года осужденный поругался с соседями по дому из-за парковочного места.
«Он угрожал соседям применением насилия и в грубой нецензурной форме унизил достоинство граждан по национальному признаку», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.
Теперь громогласный обидчик отправится в колонию-поселение на три года и три месяца.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как дамы не смогли разъехаться и учинили разборки в Приморском крае.