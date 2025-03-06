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Posted 6 марта, 05:38

Published 6 марта, 05:38

Modified 6 марта, 05:40

Updated 6 марта, 05:40

Мужчина наоскорблял соседей на тюремный срок в Приморском крае

Экстремизм у подъезда: в Приморье дележка парковки обернулась переездом в колонию

6 марта 2025, 05:38
Фото: 1MI.

Мужчина наоскорблял соседей на тюремный срок в Приморском крае

Сюжет
Насилие
Эпичная битва за парковочное место стала роковым событием для автомобилиста в Приморье. Ведь после долгих разбирательств агрессор отправится за решетку.

На скамье подсудимых оказался мужчина из-за подозрений в экстремизме, сообщает пресс-служба прокуратуры.

Фигуранта признали виновным в унижении людей по признаку национальности. Также доказано, что он угрожал потерпевшим.

В июле 2024 года осужденный поругался с соседями по дому из-за парковочного места.

«Он угрожал соседям применением насилия и в грубой нецензурной форме унизил достоинство граждан по национальному признаку», — подчеркнули в пресс-службе ведомства.

Теперь громогласный обидчик отправится в колонию-поселение на три года и три месяца.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как дамы не смогли разъехаться и учинили разборки в Приморском крае.

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