Героини Приморья: ТОП-5 женщин, изменивших историю Дальнего Востока

Жизнь Анны Щетининой — это история преодоления и триумфа. Родившись в 1908 году на станции Океанской под Владивостоком, она с детства мечтала о море. Окончив Владивостокский морской техникум и пройдя путь от матроса до штурмана, в 1934 году она стала первой в мире женщиной — капитаном дальнего плавания.