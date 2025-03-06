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Posted 6 марта, 06:22

Published 6 марта, 06:22

Modified 6 марта, 06:24

Updated 6 марта, 06:24

Автомобиль разлетелся в клочья после аварии в Приморском крае

Кабину раскромсало: микроавтобус уничтожило в лобовом ДТП с тягачом в Приморье

6 марта 2025, 06:22
Фото: prim_police.

Автомобиль разлетелся в клочья после аварии в Приморском крае

Сюжет
УМВД
Рулевой «микрика» продемонстрировал невнимательность и угодил в страшное дорожное происшествие. Спойлер: его «железная ласточка» превратилась в груду металла.

В Артеме произошла страшная авария с участием микроавтобуса и большегруза, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Предварительно установлено, что водитель Toyota Hiace выезжал со второстепенной дороги и не пропустил Volvo, у которого было преимущество. В результате опрометчивости произошло ДТП.

В результате столкновения никто не пострадал. Только транспорт получил механические повреждения.

Автомобилисты оформили инцидент по Европротоколу.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как обгон машины обернулся жуткой аварией со съездом в канаву в Приморском крае.

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