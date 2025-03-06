Кабину раскромсало: микроавтобус уничтожило в лобовом ДТП с тягачом в Приморье

Posted 6 марта, 06:22
Published 6 марта, 06:22
Modified 6 марта, 06:24
Updated 6 марта, 06:24
В Артеме произошла страшная авария с участием микроавтобуса и большегруза, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Предварительно установлено, что водитель Toyota Hiace выезжал со второстепенной дороги и не пропустил Volvo, у которого было преимущество. В результате опрометчивости произошло ДТП.
В результате столкновения никто не пострадал. Только транспорт получил механические повреждения.
Автомобилисты оформили инцидент по Европротоколу.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, как обгон машины обернулся жуткой аварией со съездом в канаву в Приморском крае.