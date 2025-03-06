Картина дня в Приморье: чудовищные события, сотни силовиков и 11 тигров

Posted 6 марта, 11:28
Published 6 марта, 11:28
Modified 6 марта, 11:30
Updated 6 марта, 11:30
Жуткие случайности происходят в Приморье
Сотрудники энергоснабжающих предприятий пострадали на рабочих местах. Как приморцы оказались в медучреждениях? — Разбираются специалисты.
Силовики массово выйдут на улицы
Двести полицейских проведут масштабное мероприятие в Приморском крае. Стражи порядка не оставят без внимания ни один уголок региона.
Одиннадцать тигров поймали в Приморье — куда их дели?
С начала зимы 2024–2025 годов в Приморском крае было отловлено 11 конфликтных (или кажущихся таковыми) тигров. Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края рассказало, как сложилась судьба каждого из полосатиков.