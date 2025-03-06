Картина дня в Приморье: чудовищные события, сотни силовиков и 11 тигров

С начала зимы 2024–2025 годов в Приморском крае было отловлено 11 конфликтных (или кажущихся таковыми) тигров. Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края рассказало, как сложилась судьба каждого из полосатиков.