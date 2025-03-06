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Posted 6 марта, 11:28

Published 6 марта, 11:28

Modified 6 марта, 11:30

Updated 6 марта, 11:30

Картина дня в Приморье: чудовищные события, сотни силовиков и 11 тигров

Картина дня в Приморье: чудовищные события, сотни силовиков и 11 тигров

6 марта 2025, 11:28
Фото: 1MI.
Сюжет
Картина дня
Самые интересные события четверга — в обзоре «Восток-Медиа»

Жуткие случайности происходят в Приморье

Сотрудники энергоснабжающих предприятий пострадали на рабочих местах. Как приморцы оказались в медучреждениях? — Разбираются специалисты.

Чудовищная череда событий: роковые случайности происходят на ГРЭС в Приморье
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Силовики массово выйдут на улицы

Двести полицейских проведут масштабное мероприятие в Приморском крае. Стражи порядка не оставят без внимания ни один уголок региона.

Сотни силовиков выйдут на улицы Приморья: никого не оставят без пристального внимания
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Одиннадцать тигров поймали в Приморье — куда их дели?

С начала зимы 2024–2025 годов в Приморском крае было отловлено 11 конфликтных (или кажущихся таковыми) тигров. Министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов Приморского края рассказало, как сложилась судьба каждого из полосатиков.

Что сотворили с 11 отловленными тиграми в Приморском крае — подробно
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#Общество#Картина дня#Приморский край#Итоги
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