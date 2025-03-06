Кто раскачивает полосатую лодку: интервью с директором центра «Амурский тигр»

— Прежде всего успокоиться. Понять, что тигры из их жизни никуда не денутся. Ну, живут они здесь. Никто не сможет объяснить животным, что нельзя выходить из леса, что, получив ранения, они должны заканчивать жизнь самоубийством. Но в наших силах сделать так, чтобы защита государственных интересов в части защиты тигра была еще эффективнее. Мы уже выяснили, что тигр выходит из леса потому, что страдает от браконьерства и незаконных рубок. Так что у нас с ними общий враг, если подумать. Законные охотники должны говорить спасибо охотнадору за то, что те ловят браконьеров. Согласитесь, сказать полиции спасибо за то, что поймали воришек — это нормально. Почему тут должно быть по-другому? Аналогичная история и по лесу, ведь он нужен всем: и туристам, и сборщикам дикоросов, и охотникам. Не говоря уже о том, что именно благодаря лесу у нас чистый воздух и вода.