«Мужиков нет»: женщины не смогут порадовать себя стриптизом на 8 Марта в Приморье

8 марта — день, когда мужчины традиционно стараются угодить своим женам, девушкам, мамам и коллегам. Кто-то дарит цветы и конфеты, кто-то — путевки на Мальдивы. Но есть и те, кто идет дальше и заказывает… мужской стриптиз. Ведь, чего греха таить, каждой женщине хоть раз в жизни хотелось бы увидеть, как под страстные ритмы раздевается рельефный красавец. Даже если она этого никогда не признает. Но, как выяснилось, в этом году с «красавцами» в Приморье полный провал.