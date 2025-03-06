«Мужиков нет»: женщины не смогут порадовать себя стриптизом на 8 Марта в Приморье

Posted 6 марта, 03:46
Published 6 марта, 03:46
Modified 6 марта, 03:48
Updated 6 марта, 03:48
8 марта — день, когда мужчины традиционно стараются угодить своим женам, девушкам, мамам и коллегам. Кто-то дарит цветы и конфеты, кто-то — путевки на Мальдивы. Но есть и те, кто идет дальше и заказывает… мужской стриптиз. Ведь, чего греха таить, каждой женщине хоть раз в жизни хотелось бы увидеть, как под страстные ритмы раздевается рельефный красавец. Даже если она этого никогда не признает. Но, как выяснилось, в этом году с «красавцами» в Приморье полный провал.
Начнем с того, что приморский рынок эротических услуг предлагает широкий выбор развлечений для дам. От классического стриптиза до тематических шоу с пиратами, полицейскими и даже змеями. Цены варьируются от скромных 3500 рублей за «просто раздевание» до внушительных 7000 рублей и выше за «незабываемое представление». Заказать «полуголого бога» можно куда угодно: в офис, ресторан, сауну или даже домой. Казалось бы, все условия для идеального 8 марта созданы. Но не тут-то было!
«Мужиков нет!» — кто украл всех стриптизеров?
Корреспондент «Восток-Медиа» связался с несколькими компаниями, предоставляющими услуги мужского стриптиза во Владивостоке, и выяснил, что свободных мужчин на 8 Марта просто нет! Все «Аполлоны» уже давно забронированы, а некоторые и вовсе не работают в праздничный день, несмотря на то, что он является одним из самых прибыльных в году.
«Бронировать стриптизеров на 8 марта нужно чуть ли не за месяц, — рассказали в одной из компаний. — Это очень популярный вид развлечений среди женщин. Многие заказывают мужчин в качестве сюрприза подругам, сестрам и даже мамам и бабушкам. Спрос бешеный! Некоторые с утра до вечера ездят по заказам».
Но прежде чем винить нерасторопных приморских дам в том, что они не успели забронировать себе стриптизера, стоило бы спросить: а нужен ли им вообще такой подарок? Корреспондент «Восток-Медиа» провел блиц-опрос среди представительниц прекрасного пола и выяснил, что мнения, как всегда, разделились.
«Стриптиз на 8 марта? Да вы что! У меня муж есть, он сам может станцевать, если попрошу. Ну, может, не так профессионально, зато от души!», — заявила домохозяйка Светлана.
«Как по мне, это пошло! Лучше бы подарили сертификат в СПА, чтобы я могла расслабиться и почувствовать себя королевой», — заявила жительница Владивостока, пожелавшая остаться анонимной.
А вот у бизнес-леди Ирины совсем другое мнение:
«Я считаю, что это отличный способ расслабиться и повеселиться с подругами. Главное, чтобы стриптизер был симпатичный и не слишком навязчивый».
Нашлись и те, кто отреагировал на идею стриптиза с юмором:
«Стриптизер? На 8 марта? Не, ну это уже слишком! Лучше пусть цветы подарит и посуду помоет», — смеется Мария.
И все же, большинство опрошенных сошлись во мнении, что стриптиз — это, скорее, забавный сюрприз, чем обязательный атрибут праздника.
«Ну, если бы мне подарили стриптиз, я бы не отказалась. Но сама бы точно не заказала, — призналась учительница Ольга. — Лучше уж в театр сходить».
«Да ладно вам! Какой стриптиз, какие танцы? Главное, чтобы мужики в этот день были внимательными и заботливыми, — подытожила пенсионерка Валентина Петровна. — А все эти полуголые мальчики — это для молодежи».
В общем, ситуация с дефицитом стриптизеров на 8 марта в Приморье — это, скорее, повод для иронии, чем для трагедии. Конечно, кому-то, возможно, и не хватит зрелищ, но большинство приморских женщин, уверены, найдут, чем себя порадовать и без томных взглядов и эротических танцев.
Главное — чтобы рядом были любящие мужчины, готовые дарить не только цветы и подарки, но и свое внимание и заботу. А стриптиз… Что ж, стриптиз можно заказать и в любой другой день. Если, конечно, повезет поймать свободного «Аполлона».