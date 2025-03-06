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Posted 6 марта, 02:59

Published 6 марта, 02:59

Modified 6 марта, 03:01

Updated 6 марта, 03:01

Новый детский лагерь построят в живописном уголке Приморского края

На песочке у моря: новое место отдыха собираются построить в Приморском крае — видео

6 марта 2025, 02:59
Фото: @kozhemiakoofficial.

Новый детский лагерь построят в живописном уголке Приморского края

Сюжет
Дети
Бухта Лашкевича под Находкой — живописный уголок Приморья. Здесь прекрасные пляжи — и на одном из них уже к лету может появиться новый детский лагерь отдыха. Об этом заявил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В своем официальном telegram-канале глава Приморья рассказал: вместе с представителями администрации Партизанского округа они осмотрели берег бухты, где и может разместиться новый детский лагерь.

— Живописное побережье с тихими водами вполне подходит для размещения детского спортивно-оздоровительного центра. Рядом туристические тропы, на рифах в море живут нерпы. Идеальное место для детского отдыха, — отметил Олег Кожемяко.

Губернатор уточнил: на берегу бухты разместят деревянные модули, в которых в летнее время очень комфортно.

Видео: @kozhemiakoofficial.

— Также сделаем столовую, медпункт. Здесь в сезон могут отдыхать 600−700 ребят. Мы в Приморье стараемся создать все условия для того, чтобы дети летом не только в пришкольных лагерях отдыхали, но и на природе, у моря, в таких вот прекрасных местах. И поправляли здоровье, — подчеркнул глава региона.

Олег Кожемяко подчеркнул: в Совете Федерации работает программа по модернизации инфраструктуры детского отдыха, ее курирует Валентина Матвиенко. Новый лагерь в бухте Лашкевича вполне может получить часть финансирования из этой программы.

Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как глава региона обсудил с Валентиной Матвиенко вопросы детского отдыха.

Тарифы на электроэнергию и детский отдых обсудили Олег Кожемяко и Валентина Матвиенко
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#Новости#Общество#Видео#Дети#Олег Кожемяко#Детский отдых#Приморский край
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