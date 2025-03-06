На песочке у моря: новое место отдыха собираются построить в Приморском крае — видео

Posted 6 марта, 02:59
Published 6 марта, 02:59
Modified 6 марта, 03:01
Updated 6 марта, 03:01
В своем официальном telegram-канале глава Приморья рассказал: вместе с представителями администрации Партизанского округа они осмотрели берег бухты, где и может разместиться новый детский лагерь.
— Живописное побережье с тихими водами вполне подходит для размещения детского спортивно-оздоровительного центра. Рядом туристические тропы, на рифах в море живут нерпы. Идеальное место для детского отдыха, — отметил Олег Кожемяко.
Губернатор уточнил: на берегу бухты разместят деревянные модули, в которых в летнее время очень комфортно.
— Также сделаем столовую, медпункт. Здесь в сезон могут отдыхать 600−700 ребят. Мы в Приморье стараемся создать все условия для того, чтобы дети летом не только в пришкольных лагерях отдыхали, но и на природе, у моря, в таких вот прекрасных местах. И поправляли здоровье, — подчеркнул глава региона.
Олег Кожемяко подчеркнул: в Совете Федерации работает программа по модернизации инфраструктуры детского отдыха, ее курирует Валентина Матвиенко. Новый лагерь в бухте Лашкевича вполне может получить часть финансирования из этой программы.
Ранее «Восток-Медиа» сообщало, как глава региона обсудил с Валентиной Матвиенко вопросы детского отдыха.