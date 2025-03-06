На песочке у моря: новое место отдыха собираются построить в Приморском крае — видео

— Также сделаем столовую, медпункт. Здесь в сезон могут отдыхать 600−700 ребят. Мы в Приморье стараемся создать все условия для того, чтобы дети летом не только в пришкольных лагерях отдыхали, но и на природе, у моря, в таких вот прекрасных местах. И поправляли здоровье, — подчеркнул глава региона.