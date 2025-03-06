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Posted 6 марта, 09:31

Published 6 марта, 09:31

Modified 6 марта, 09:46

Updated 6 марта, 09:46

От —27°С до +4°С: мороз или весеннее тепло будет властвовать в Приморье?

От —27°С до +4°С: мороз или весеннее тепло будет властвовать в Приморье?

6 марта 2025, 09:31
Фото: 1MI.
Сюжет
Погода
Сильные морозы ждут в одних районах Приморья и оттепель в других. Синоптики рассказали о погоде в крае.

7 марта в Приморье ожидается ясная погода без осадков благодаря полю повышенного атмосферного давления. Ветер будет северо-западным, умеренным, местами до сильного. Температура воздуха ночью составит -5…-27°C, а днем -8…+4°C.

Во Владивостоке ожидается небольшая облачность без осадков. Ветер ночью и утром будет северным, а во второй половине дня южным умеренным. Температура воздуха ночью составит -6…-8°C, а днем 0…+2°C.

В Уссурийске также будет небольшая облачность без осадков. Ветер ночью и утром северный, а днем южный умеренный. Температура воздуха ночью -11…-13°C, а днем +1…+3°C.

В Находке ожидается аналогичная погода: небольшая облачность без осадков. Ветер ночью и утром северный, а днем южный умеренный. Температура воздуха ночью -6…-8°C, а днем +2…+4°C.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что по Приморью бьют мощные морозы.

Тридцатиградусные морозы нещадно лупят по Приморью
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