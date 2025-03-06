Пламя подходит к домам: серьезные лесные пожары бушуют в Приморье

Ранее в регионе были зафиксированы несколько крупных пожаров, включая те, которые угрожали национальному парку «Земля леопарда». За последние дни удалось потушить несколько очагов, но новые продолжают возникать. Причиной распространения пожаров стала аномально сухая погода.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мощных лесных пожарах, которые подходят к поселкам в Приморье.