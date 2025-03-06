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Posted 6 марта, 10:54

Published 6 марта, 10:54

Modified 6 марта, 11:01

Updated 6 марта, 11:01

Пламя подходит к домам: серьезные лесные пожары бушуют в Приморье

Пламя подходит к домам: серьезные лесные пожары бушуют в Приморье

6 марта 2025, 10:54
Фото: Изображение Midjourney.
Сюжет
Лесные пожары
Лесные пожары подходят вплотную к поселкам в Приморском крае.

В Приморском крае продолжают распространяться природные пожары. В четверг вечером мощный пал подошел к поселку Барабаш в Хасанском районе. Пожарные работают изо всех сил, чтобы локализовать и потушить огонь.

Видео: novosti_primorye25.

Ранее в регионе были зафиксированы несколько крупных пожаров, включая те, которые угрожали национальному парку «Земля леопарда». За последние дни удалось потушить несколько очагов, но новые продолжают возникать. Причиной распространения пожаров стала аномально сухая погода.

Ранее «Восток-Медиа» писало о мощных лесных пожарах, которые подходят к поселкам в Приморье.

«Огонь к домам подходит»: посёлку угрожают пожары из-за аномального тепла в Приморье
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#Новости#Общество#Видео#Лесные пожары#Хасанский район#Приморский край#Барабаш#Приморье#Происшествия
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