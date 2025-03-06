Поднялся дым и полилась вода: ЧП в магазине расследуют в Находке

Posted 6 марта, 08:42
Published 6 марта, 08:42
Modified 6 марта, 08:44
Updated 6 марта, 08:44
В Находке на улице Мира в здании торгового центра произошло задымление. Из-за дыма сработала пожарная сигнализация и включилась автоматическая ическоа пожаротушения. Выяснилось, что причиной инцидента стало короткое замыкание в осветительном приборе. Работников и посетителей супермаркета оперативно эвакуировали.
Прокуратура города организовала проверку по факту задымления. Специалисты оценивают исполнение требований законодательства по пожарной безопасности. Ранее в деятельности этой торговой сети выявили более 30 нарушений правил пожарной безопасности, в адрес руководителя уже внесено представление.
Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности. Результаты рассмотрения мер реагирования поставлены на контроль в ведомстве.
Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что прокуратура расследует причины пожара во Владивостоке.