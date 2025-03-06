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Posted 6 марта, 08:42

Published 6 марта, 08:42

Modified 6 марта, 08:44

Updated 6 марта, 08:44

Поднялся дым и полилась вода: ЧП в магазине расследуют в Находке

Поднялся дым и полилась вода: ЧП в магазине расследуют в Находке

6 марта 2025, 08:42
Фото: prosecutor_pk.
Сюжет
Пожар
Пожар начинал разгораться в одном из ТЦ в Находке. Прокуратура выясняет обстоятельства происшествия.

В Находке на улице Мира в здании торгового центра произошло задымление. Из-за дыма сработала пожарная сигнализация и включилась автоматическая ическоа пожаротушения. Выяснилось, что причиной инцидента стало короткое замыкание в осветительном приборе. Работников и посетителей супермаркета оперативно эвакуировали.

Прокуратура города организовала проверку по факту задымления. Специалисты оценивают исполнение требований законодательства по пожарной безопасности. Ранее в деятельности этой торговой сети выявили более 30 нарушений правил пожарной безопасности, в адрес руководителя уже внесено представление.

Фото: prosecutor_pk

Возбуждено дело об административном правонарушении по части 1 статьи 20.4 КоАП РФ за нарушение требований пожарной безопасности. Результаты рассмотрения мер реагирования поставлены на контроль в ведомстве.

Ранее «Восток-Медиа» писало о том, что прокуратура расследует причины пожара во Владивостоке.

На месте люди в погонах: прокуратура расследует причины пожара во Владивостоке
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#Новости#Общество#Пожар#Находка#Торговый центр#Прокуратура#Пожарная безопасность#Эвакуация#Задымление#Приморский край#Приморье#Происшествия#Административное правонарушение
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